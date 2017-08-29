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Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения

Phuket FC в матче против Hat Yai FC смог отыграться на 5-й минуте добавленного времени и взять одно очко.

Новости Пхукета

29 Августа 2017 17:21:21

Фото: Phuket FC Facebook
Фото: Phuket FC Facebook

Ничейный результат в матче против команды из провинции Сонгкхла позволил Пхукету довести количество очков в своей копилке лишь до 42, так что положение клуба на второй строчке турнирной таблицы по-прежнему шаткое. У идущего третьим Pattani FC сейчас 39 очков, а у расположившегося четвертым Chumphon FC – 38 очков.

Паттани и Чумпхон должны были сыграть друг с другом в те же выходные, что Пхукет и Хат-Яй, но матч перенесли из плохого состояния поля. Команды выяснят отношения 6 сентября, за три дня до окончания основного этапа турнира.

Стоит отметить, что матч Phuket FC и Hat Yai FC также был под угрозой отмены из-за погодных условий, однако игру все-таки удалось провести, хотя и на изрядно подпорченном газоне. Техничного футбола от команд ожидать была бессмысленно, и соперники предсказуемо ушли на перерыв при счете 0:0.

Второй тайм также был неспешным вплоть до 72-й минуты, когда гостям удалось открыть счет. Пропущенный мяч заставил команду Пхукета мощно пойти вперед, забыв про состояние поля. В итоге хозяева все же смоги спасти матч. На 5-й минуте добавленного времени счет сравнял Иссарапонг Ангсирикун.

В ближайшую субботу, 2 сентября, Phuket FC примет на своем поле клуб Surat Thani City FC, занимающий предпоследнее место в дивизионе. Через неделю, 9 сентября, клуб на выезде сыграет с Phatthalung FC, который идет пятым. 

Если пхукетской команде не удастся финишировать на втором месте, то на этом для нее сезон закончится. Если же Пхукет удержится на второй строчке, то команда поборется за путевки в плей-офф с третьим по силам клубом Исана. Сейчас это место в северо-восточном дивизионе занимает Loei United из одноименной провинции.

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