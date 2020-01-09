Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Годовой экспорт риса из Таиланда ожидается на минимальном уровне за четыре года

Тайская ассоциация экспортеров риса (TREA) констатировала невозможность достичь прогнозных показателей по экспорту в 2019 году.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 03:12 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Как заявил президент TREA Чарон Лаотхаматат, объем поставок тайского риса за рубеж в 2019 году составит в лучшем случае 8 млн т, тогда как изначальный прогноз на год составлял 9 млн.

Итоги 12 месяцев пока не подведены, но за январь-ноябрь включительно Таиланд экспортировал лишь 7,11 млн т риса, что на 30,4% ниже показателя за аналогичны период предыдущего года. Экспорт в денежном выражении упал на 24,3% и составил 2,9 млрд долл.

Главные причины спада – высокий курс тайского бата и усиливающаяся конкуренция с другими странами-производителями, которые стабильно работают над внедрением на рынок новых сортов, тогда как качество тайского риса падает.

Для сравнения. В 2018 году экспортные поставки тайского риса составляли 11,2 млн т, в 2017 году – 11,7 млн т, в 2016 году – 9,91 млн т. Озвучить какой-либо прогноз на 2020 год в TREA не готовы «по причине многочисленных рисков».

 

 

Have a news tip-off? Click here

Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете
Дебют Leopard 53 Powercat на Thailand Yacht Show
Яхтенная выставка Thailand Yacht Show началась на Пхукете
Годовая инфляция в Таиланде составила 0,71%
Тревожные сигналы для турбизнеса и экономики Пхукета
Продажи и производство автомобилей продолжают снижаться в Таиланде
Dream Phuket опроверг слухи о своем закрытии
Отели Самуи фиксируют падение заполняемости номерного фонда
Путешествие начинается здесь
Bangkok Post: Высокий сезон запаздывает на Пхукете
Пхукет примет туристическую ярмарку TTM+2020
Новый отель Kata Group открылся на пляже Ката
Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн человек
Отель Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале 2020 года
Eva Air открывает прямой маршрут Тайвань-Пхукет

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 