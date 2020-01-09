Годовой экспорт риса из Таиланда ожидается на минимальном уровне за четыре года

Тайская ассоциация экспортеров риса (TREA) констатировала невозможность достичь прогнозных показателей по экспорту в 2019 году.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 03:12 PM

Фото: Bangkok Post

Как заявил президент TREA Чарон Лаотхаматат, объем поставок тайского риса за рубеж в 2019 году составит в лучшем случае 8 млн т, тогда как изначальный прогноз на год составлял 9 млн.

Итоги 12 месяцев пока не подведены, но за январь-ноябрь включительно Таиланд экспортировал лишь 7,11 млн т риса, что на 30,4% ниже показателя за аналогичны период предыдущего года. Экспорт в денежном выражении упал на 24,3% и составил 2,9 млрд долл.

Главные причины спада – высокий курс тайского бата и усиливающаяся конкуренция с другими странами-производителями, которые стабильно работают над внедрением на рынок новых сортов, тогда как качество тайского риса падает.

Для сравнения. В 2018 году экспортные поставки тайского риса составляли 11,2 млн т, в 2017 году – 11,7 млн т, в 2016 году – 9,91 млн т. Озвучить какой-либо прогноз на 2020 год в TREA не готовы «по причине многочисленных рисков».