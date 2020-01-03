Годовая инфляция в Таиланде составила 0,71%

Рост потребительских цен в Таиланде по итогам 2019 года составил 0,71%, что соответствует нижней планке прогнозов Министерства торговли (0,7-1%).

3 Января 2020, 11:23 AM

Фото: Greenwich Photography / Flickr

Как сообщило Министерство торговли в четверг, 2 января, в декабре был зафиксирован пятимесячный пик роста потребительских цен, которые увеличились на 0,87% год к году (против 0,21% в ноябре и 0,11% в октябре).

Существенный вклад в декабрьскую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (рост цен на 1,7%), особенно рис, мука и мучные изделия (рост на 8,8% в сравнении с декабрем 2018 года). Мясо, птица и рыба подорожали на 2,2%, а яйца и молочные изделия – на 2,3%.

Как пишет Bangkok Post, рост цен на продукты питания в Министерстве торговли связывают с повышенным спросом в праздничный период. Также свой вклад внесли ограничения в связи с предотвращением проникновения в страну вируса африканской чумы свиней. Рост цен на безалкогольные напитки (они подорожали на 1,9%) связан с произошедшим в октябре повышением налогов на напитки с высоким содержанием сахара.

Впрочем, количество подорожавших наименований товаров сложно назвать значительным. При расчете инфляции Министерство торговли оценивать 422 позиций и услуг. Из этого числа в декабре подорожали лишь 25 наименований, цены на 189 остались неизменными, а стоимость 108 оставшихся снизилась. Среди последних значатся, в частности, апельсины и перцы чили.

Также стоит отметить, что в месячном исчислении (декабрь против ноября) инфляция оказалась минимальной. Потребительские цены выросли всего лишь на 0,1%.

«Средняя инфляция за весь 2019 год составила 0,71%, что соответствует прогнозам Министерства торговли на уровне 0,7-1%», – заявила глава Управления торговой политики и стратегии Пимчанок Вонкорпон.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) выросли в декабре на 0,49% в годовом исчислении и на 0,03% в месячном. Тот же показатель за весь 2019 год показал рост на 0,5%.

Как отметила госпожа Вонкорпон, в Министерстве торговли прогнозируют, что в наступившем 2020 годовая инфляция будет находиться в диапазона от 0,4% до 1,2%, то есть ожидающийся разброс несколько шире, чем в 2019 году. Прогноз основывается на росте ВВП страны в пределах 2,7-3,7%, уровне цен на нефть в 58-68 долл. за баррель и курсе бата в диапазоне 30-32 бата за долл.

«Управление торговой политики и стратегии пристально следит за факторами, которые могут сказаться на уровне инфляции в 2020 году. Особенно среди них выделяется риск засухи, в результате чего могут подняться цены на продукты питания, такие как овощи и рис», – отметила госпожа Вонкорпон.