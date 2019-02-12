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Годовалый ребенок погиб под колесами туристического автобуса на Пхукете

Полиция Чалонга подтвердила смерть годовалой девочки, попавшей под туристический автобус вечером 11 февраля в Раваи.

Варанья Промпинпарат

12 Февраля 2019, 11:50 AM
Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Трагический инцидент произошел около 18:00 вечера в районе офиса Nonthasak Marine на Wiset Rd. Вызванные на место событий спасатели оперативно доставили попавшую под автобус девочку в ближайшее медицинское учреждение (Центр здравоохранения в Раваи), а оттуда – в Центр неотложной медицинской помощи при готовящейся к открытию больнице Chalong Hospital. Спасти ребенка не удалось.

Шеф полиции Чалонга полковник Паксайот Тханонгсак заявил журналистам, что следователи пока не выяснили, как именно погибла девочка.

«На данном этапе расследования мы не можем точно сказать, что случилось. Девочка была дочерью местного жителя, владеющего магазином в этом районе. Она играла на улице и попала под автобус», – заявил полковник Тханонгсак.

В отношении водителя автобуса, имя которого не раскрывается, было возбуждено дело об опасном вождении повлекшем за собой гибель человека. Автобус был отправлен на стоянку у пхукетского офиса Департамента наземного транспорта.

 

 

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