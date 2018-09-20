The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

GoAir запускает прямые рейсы из Дели и Мумбаи на Пхукет

С 11 октября индийский лоукостер GoAir начнет напрямую летать на Пхукет из городов Дели и Мумбам.

Новости Пхукета

20 Сентября 2018 10:30:17

Фото: GoAir
Фото: GoAir

GoAir планирует осуществлять три перелета в неделю по маршруту Мумбаи-Пхукет и два перелета по маршруту Дели-Пхукет. Цены на билеты туда-обратно на обоих направлениях будут начинаться от 8480 бат. Таким образом с 11 октября между Индией и Пхукетом впервые откроется прямое воздушное авиасообщение. Осуществляться перевозки будут на лайнерах A320.

В пресс-релизе лоукостера указывается, что запуск новых маршрутов позволит авиакомпании нарастить число обслуживаемых рейсов до 28, а количество полетов в неделю – до 1680.

В компании подчеркивают, что перевозчик стремится повторить на международных маршрутах свою историю успеха на внутреннем рынке. Вслед за маршрутами Мумбаи-Пхукет и Дели-Пхукет авиакомпания запустит рейсы Мумбаи-Мальдивы и Дели-Мальдивы. Первые лайнеры отправятся на Мальдивы 14 октября.

«С большой гордостью мы объявляем о начале работы на международных маршрутах. Пхукет и Мальдивы – ключевые туристические направления, и выглядят они очень многообещающе», – заявил гендиректор GoAir Корнелис Вриесвийк.

Отметим, что в конце сентября и начале августа туристический бизнес Пхукета провел роуд-шоу в Калькутте и Ченнаи. Мероприятия были организованы Туристической ассоциацией Пхукета (РТА) при поддержке Административной организации провинции (OrBorJor) и Туристического управления Таиланд (ТАТ). Возглавлял пхукетскую делегацию вице-президент РТА Сарают Маллам, всего в делегацию входили представители 30 операторов туристического бизнеса и авиакомпаний.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда
Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.