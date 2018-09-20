GoAir запускает прямые рейсы из Дели и Мумбаи на Пхукет

С 11 октября индийский лоукостер GoAir начнет напрямую летать на Пхукет из городов Дели и Мумбам.

20 Сентября 2018 10:30:17

Фото: GoAir

GoAir планирует осуществлять три перелета в неделю по маршруту Мумбаи-Пхукет и два перелета по маршруту Дели-Пхукет. Цены на билеты туда-обратно на обоих направлениях будут начинаться от 8480 бат. Таким образом с 11 октября между Индией и Пхукетом впервые откроется прямое воздушное авиасообщение. Осуществляться перевозки будут на лайнерах A320.

В пресс-релизе лоукостера указывается, что запуск новых маршрутов позволит авиакомпании нарастить число обслуживаемых рейсов до 28, а количество полетов в неделю – до 1680.

В компании подчеркивают, что перевозчик стремится повторить на международных маршрутах свою историю успеха на внутреннем рынке. Вслед за маршрутами Мумбаи-Пхукет и Дели-Пхукет авиакомпания запустит рейсы Мумбаи-Мальдивы и Дели-Мальдивы. Первые лайнеры отправятся на Мальдивы 14 октября.

«С большой гордостью мы объявляем о начале работы на международных маршрутах. Пхукет и Мальдивы – ключевые туристические направления, и выглядят они очень многообещающе», – заявил гендиректор GoAir Корнелис Вриесвийк.

Отметим, что в конце сентября и начале августа туристический бизнес Пхукета провел роуд-шоу в Калькутте и Ченнаи. Мероприятия были организованы Туристической ассоциацией Пхукета (РТА) при поддержке Административной организации провинции (OrBorJor) и Туристического управления Таиланд (ТАТ). Возглавлял пхукетскую делегацию вице-президент РТА Сарают Маллам, всего в делегацию входили представители 30 операторов туристического бизнеса и авиакомпаний.