GoAir открыла прямое сообщение между Индией и Пхукетом

Индийский лоукостер GoAir открыл прямое воздушное сообщение между Индией и Пхукетом.

11 Октября 2018 15:40:57

Первый прибывший на Пхукет самолет GoAir встретили в аэропорту водным салютом. Фото: GoAir

В четверг, 11 октября, на острове приземлился первый лайнер из Дели, а следом – первый самолет из Мумбаи. Первый прибывший на Пхукет самолет GoAir встретили в аэропорту водным салютом из брандспойтов пожарных машин. Пассажирам рейса вручили памятные подарки.

Комментируя запуск прямого авиасообщения, вице-президенте GoAir Арджун Дасгупта подчеркнул, что соответствующее решение компания приняла на фоне интереса как со стороны туристов, так и бизнес-путешественников. Пхукет стал первым зарубежным направлением GoAir, следом компания начнет летать на Мальдивы.

Отметим, что в конце сентября и начале августа туристический бизнес Пхукета провел роуд-шоу в Калькутте и Ченнаи. Мероприятия были организованы Туристической ассоциацией Пхукета (РТА) при поддержке Административной организации провинции (OrBorJor) и Туристического управления Таиланд (ТАТ). Возглавлял пхукетскую делегацию вице-президент РТА Сарают Маллам, всего в делегацию входили представители 30 операторов туристического бизнеса и авиакомпаний.