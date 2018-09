Go Eco Phuket проведет подводный субботник Организация Go Eco Phuket приглашает добровольцев принять участие в уборке морского дна у Кораллового острова и островов Рача в субботу, 15 сентября. Таньялак Сакут 10 Сентября 2018 10:13:39 Фото: Go Eco Phuket Как отметил секретарь Go Eco Phuket Иттипут Шадт, мероприятие пройдет при поддержке Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и третьего регионального командования ВМФ Таиланда. Участники субботника уберут мусор с морского дна у островов Рача-Яй, Рача-Ной и Хе (Коралловый остров). Субботник начнется в 7:00 утра. Заинтересованные лица могут записаться в число участников на странице https://www.facebook.com/goecophuket1.