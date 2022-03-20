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Глухой мужчина забрался на вышку сотовой связи в Таланге

Родственникам удалось уговорить глухого мужчину спуститься с вышки сотовой связи, куда он забрался во второй половине дня 19 марта. Официальные лица заявили, что тот залез на 10-метровую высоту, повинуясь «звукам в голове».

Иккапоп Тхонгтуб

20 Марта 2022, 04:51 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел в четвертом мубане тамбона Тхепкрасаттри в северной части Пхукета около 15:30. Именно в это время сообщение о событиях поступило в полицейский участок Таланга.

Сотрудники полиции и спасатели прибыли на место событий и попытались убедить глухого мужчину спуститься на землю, но успеха не достигли. Тогда под вышкой установили «подушку безопасности» на случай, если тот решит спрыгнуть или упадет.

Спасатели пытались уговорить мужчину около часа, после чего вызвали на место событий его родственники, которым удалось справиться с задачей.

Официальные лица заявили, что им известно о том, что около двух лет назад мужчина был как-то связан с наркотиками. Один из родственников также сообщил, что тот «слышал голоса в голове». В этот раз, отметили официальные лица, голоса, видимо, стали «намного громче».

В сообщении об инциденте ничего не говорится об оказании психологической помощи мужчине.

 

 

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