Глоток воздуха: Велосипедная прогулка вдоль побережья Пханг-Нга

Баз Дэниел делится очередным из любимых мест для велосипедных прогулок. И снова это место находится в провинции Пханг-Нга.

25 Августа 2018 14:00:00

На Пхукете в самом разгаре так называемый зеленый сезон. Именно такое название для этого времени года в последнее время активно внедряют маркетологи, как будто отказ от слов «дождь» и «муссон» заставит кого-то поверить, что климат в Таиланде вдруг поменялся и периодические ливни куда-то исчезли.

Впрочем, для любителей велосипедных прогулок этот сезон – отличное время года. Прохладная пасмурная погода дает отличные возможности прокатиться и подышать свежим воздухом. Правда, место для прогулки надо выбирать с умом. Загруженные транспортом главные дороги Пхукета чистотой воздуха не отличаются.

С учетом этого фактора, я в очередной раз обратил свой взор на провинцию Пханг-Нга и нашел отель Haadson Resort, расположенный к северу от Кхао-Лака. Чтобы попасть туда, направляйтесь в сторону Ранонга по шоссе номер четыре, а затем сворачивайте налево у указателя на пляж Банг-Сак примерно в 10 км к югу от Такуа-Па. Пункт назначения вы не пропустите.

Отель находится прямо на пляже Банг-Сак, с суши же его окружают джунгли и лагуны. Велосипедиста здесь ждет погружение в царство хлорофила, кислорода и озона, то есть атмосфера для велопрогулок такая, что лучше не придумаешь.

Слог «хад» в названии отеля Haadson Resort – это тайское слово «пляж», а «сон» по-тайски обозначает «сосна». Так что название гостиницы переводится как «сосновый пляж», и это имя в полной мере описывает окружающий пейзаж. Территория Haadson Resort – более 7 гектаров, а вход в него располагается прямо на прибрежной дороге, идущей вдоль всего пляжа Бангсак, протянувшегося от мыса Пакаранг до мыса Тхап-Таван. Место просто идеально для тихой велопрогулки на свежем воздухе. Номерной фонд Haadson Resort – всего 49 единиц (при 7 гектарах территории), что позволяет сохранить изобилие зелени.

Мне повезло расположиться в коттедже на берегу лагуны с роскошным балконом, откуда открывался вид на водную гладь и тропическую зелень. Отличное место для отдыха после поездки. Восстановить же силы помогут отельный ресторан с отличной кухней по разумным ценам и СПА-центр.

В этой части провинции Пханг-Нга огромное количество тихих дорог, где можно прокатиться в свое удовольствие среди зеленых деревьев, но мой личный фаворит – прибрежный маршрут прямо по песку на север в сторону Такуа-Па. В данном случае потребуется подходящий велосипед и немало выносливости, но зато езда по песку сжигает на 50% больше калорий, чем по асфальту, а соленый морской воздух полезен для здоровья и помогает кровеносной системе активнее поглощать кислород. Кроме того, воздух у моря богат кислородом из-за распада озона, что также является бонусом для не самых энергичных велосипедистов или людей с хроническими заболеваниями.

Узнать больше о Haadson Resort можно на сайте info@haadsonresort.com. Бронирование номеров – по эл. почте rsvn@haadsonresort.com. Телефон – +66 (0)76 406 450.