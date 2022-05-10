Главы МИД России и Таиланда провели телефонные переговоры

Как говорится в сообщении на сайте МИД России, беседа состоялась 7 мая и прошла «прошла в традиционной для российско-таиландского диалога атмосфере партнерства и взаимопонимания».
«Стороны предметно обсудили перспективы двустороннего взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках многосторонних объединений Азиатско-Тихоокеанского региона. Затрагивались вопросы, связанные с конфликтом на Украине, а также актуальные темы двусторонних отношений, отмечающих в текущем году знаменательную дату – 125-летие со времени их установления», – заявил МИД РФ.