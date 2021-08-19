Главный рыболовецкий порт Пхукета на острове Сирэ приостановит работу на 14 дней для проверки рыбаков и операторов рыболовецких судов на коронавирус. Решение было принято на фоне вспышки заражений на рыболовецких судах.

Новости Пхукета

19 Августа 2021, 04:19 PM

Главный рыболовецкий порт Пхукета закрывается из-за коронавируса. Фото: PR Phuket

С запросом о закрытии порта к властям обратился президент Ассоциации рыболовов Пхукета Сомйот Вонгбуньякун. Просьбоа была удовлетворена, с 20 августа порт приостановит работу.

Господин Вонгбуньякун подчеркнул, что большинство работающих в порту лиц здоровы, а примерно 90% всех рыбаков получили две прививки от коронавируса. Однако, по словам господина Вонгбуньякуна на прошлой неделе из-за погодных условий рыбаки не могли работать на протяжении восьми дней и проводили свободное время на берегу, «где вступали в контакт с зараженными COVID-19 жителями местных сообществ».

«Затем они вернулись на свои судах, что привело к вспышке заражений на лодках. В прошлом заражений на судах никогда не было», – отметил господин Вонгбуньякун.

Теперь всех рыбаков и других работающих в порту лиц проверят на коронавирус. Лица с положительными анализами будут направлены на лечение, а контактировавшие с ними лица из группы высокого риска отправятся в самоизоляцию на лодках.

Господин Вонгбуньякун подчеркнул, что все операторы рыболовецкой отрасли готовы сотрудничать в борьба с коронавирусом – не только в главном порту на острове Сирэ, но и на менее крупных пирсах.

«Дело в том, что свыше 90% рыболовецкого флота составляют траулеры, экипажи которых вынуждены проводить в море не менее 10 дней в каждый выход на промысел. По итогам обсуждений с операторами было принято решение, что по возвращению судна в порт экипажу будет запрещено покидать его. Соответствующее объявление уже делалось раньше», – заявил господин Вонгбуньякун.