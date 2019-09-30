Главную дорогу в Камале закроют сегодня для проведения парада в рамках Вегетарианского фестиваля

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) предупредила о том, что проходящая через соответствующий населенный пункт основная дорога будет закрыта для движения транспорта на время уличной процессии в рамках Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

30 Сентября 2019, 09:54 AM

Фото: OrBorTor Камалы

Как сообщил заместитель главы OrBorTor Камалы Ноппорн Каруна, уличное шествие с участием медиумов-масонгов должно пройти с 15:45 до 17:30.

Участники процессии начнут движение от въезда на территорию комплекса Phuket FantaSea и направятся к центру Камалы по главной дороге (трассе 4030), после чего повернут на направо на Na Hat Rd (Soi Rim Hat) и пройдут вдоль пляжа до Layi – Nakha Lay Rd, по которой вернутся на главную дорогу и проследуют к точке старта.

«Мы приносим извинения за неудобства, но мероприятие проводится для наших верующих, желающих принять участие в Вегетарианском фестивале», – заявил господин Каруна.