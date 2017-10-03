Главную дорогу на холм Ранг закрыли на 10 месяцев

Дорога имени губернатор Ко Сим Би была закрыта для движения транспорта в связи с установкой защитных барьеров для предотвращения оползней.

3 Октября 2017 17:21:40

Полиция Пхукет-Тауна сообщила о закрытии дороги Khaw Sim Bee Rd., ведущей на холм Ранг со стороны Mae Luan Rd. в Пхукет-Тауне. Движение было закрыто до окончания работ по установке защитных барьеров для предотвращения оползней.

Текст на информационном щите, размещенном у подножья холма Ранг, гласит, что движение будет открыто лишь 27 июля 2018 года. До этого момента желающим посетить смотровую площадку на холме рекомендовано пользоваться подъездом со стороны Yaowarat Rd.

«Водители по прежнему могут попасть на смотровую площадку на холме Ранг по альтернативным маршрутам», – говорится в полицейском уведомлении.