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Глава ТАТ призвал распространять позитивную информацию о Пхукете

Глава Туристического управления Таиланда, губернатор Пхукета и начальник регионального командования ВМФ провели встречу, посвященную информационной работы с китайскими туристами после крушения судна «Феникс», в результате которого погибли 47 человек.

Новости Пхукета

16 Июля 2018 14:01:35

Губернатор Норрапхат Плодтхонг. Фото: Phuket PR Department
Губернатор Норрапхат Плодтхонг. Фото: Phuket PR Department

Встреча с участием главы Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасака Супасорна, губернатора Норрапхата Плодтхонга и вице-адмирала Сомнука Премпрамота состоялась в субботу, 14 июля. Основным вопросом на повестке дня стала информационная работа, направленная на возвращение китайским туристам уверенности в том, что они могут чувствовать себя в безопасности при посещении Пхукета.

Выступая на встрече, глава ТАТ поблагодарил спасателей, работавших на месте крушения «Феникса», и специалистов, работавших со спасенными туристами и членами семей погибших.

«Вы сработали хорошо, быстро, эффективно. Однако информация об этом недоступна китайской аудитории. И с их стороны есть некоторая неудовлетворенность», – заявил господин Супасорн, слова которого приводит PR-служба провинции.

«В прошлом году Таиланд принял 9,8 млн китайских туристов, выручка туристического сектора составила 500 млрд бат. Однако сейчас китайские туристы обеспокоены работой экстренных служб в нашей стране, и с их стороны фиксируется некоторое количество отмен запланированных поездок в Таиланд. Мы бы хотели попросить представителей всех секторов распространяться позитивную информацию о Пхукете для создаия положительного туристического имиджа», – добавил он.

Глава ТАТ отметил, что основной имиджевый ущерб Таиланду был нанесен в китайских соцсетях. В официальных источниках информации, по его словам, недостаточно, и китайские граждане знают лишь то, что пишут в социальных сетях.

«На этой неделе мы организуем визит в страну представителей китайских СМИ, чтобы они узнали об организации сферы морского туризма в Таиланде для повышения уверенности туристов и улучшения нашего туристического имиджа», – заявил господин Супасорн. По его словам, залогом успеха должна стать информационная работа в едином направлении.

Об этом же говорил ранее и премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

«Министерство туризма и его сотрудники в Китае должны прояснить информацию [для местной аудитории], чтобы восстановить уверенность так быстро, как возможно. В особенности, [необходимо рассказать] о государственных мерах по помощи жертвам, погибшим, получившим травмы и нуждающимся в реабилитации», – заявил генерал Чан-Оча.

Другой аспект работы после трагедии отметил губернатор Норрапхат Плодтхонг. В отличие от главы ТАТ и премьер-министра, он указал на один из моментов, который может быть косвенной причиной трагедии.

Губернатор призвал повысить «интеграцию» Метеорологического департамента Таиланда и средств массовой информации.

«Сообщения о погоде должны транслироваться каждый час в круглосуточном режиме, должен быть доступен круглосуточно работающий колл-центр, где можно получить информацию. Все суда должны проходить проверки на специально оборудованных чекпоинтах, а на пирсе Чалонга официальные лица должны проводить проверки с акцентом на три аспекта: само судно, его капитан и пассажиры. Также на Пхукете должны проходить выборочные проверки для того, чтобы быть уверенными в том, что все суда отвечают стандартам», – заявил губернатор.

Глава провинции не высказался напрямую о том, имел ли капитан «Феникса» право покидать порт в шторм или нет. В метеорологическом предупреждении выходить в море было запрещено маломерным судам, а капитанам остальных предписывалось соблюдать осторожность при навигации.

Губернатор Плодтхонг также рассказал о том, что на острове Яо (в 15 км к востоку от Пхукета) была организована оперативная база морских спасателей для более быстрого реагирования на происшествия в заливе Пханг-Нга.

«Это нужно не только Пхукету. Речь идет о важном национальном интересе», – заявил губернатор.

О необходимости повысить требования безопасности несколько раз высказался и премьер-министр Чан-Оча. В последнем обращении к местным властям и бизнесу он потребовал обеспечить безопасность всего транспорта в стране.

«Мы должны делать все строго и постоянно, а не только после таких инцидентов», – заявил генерал Чан-Оча.

Стоит отметить, что официальные лица ранее указывали на то, что затонувшее судно «Феникс» могло не отвечать тем или иным стандартам безопасности. В отношении капитана судна уже возбуждено дело о халатности, повлекшей за собой гибель людей. Также полиция планирует привлечь к ответственности госпожа Воралак Реркчай, хозяйку компании, которой принадлежало судно. При этом пока неизвестно, на какой стадии находится дело против нее.

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