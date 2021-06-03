Глава ТАТ посетил Пхукет и подтвердил открытие 1 июля

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн посетил Пхукет 2 июня, чтобы проверить ход подготовки к запуску проекта Phuket Sandbox и пилотному приему первых иностранных туристов.

Новости Пхукета

3 Июня 2021, 06:32 PM

Ютхасак Супасорн. Фото: PR Phuket

В ходе совещания с местными официальными лицами и представителями частного сектора господин Супасорн подтвердил, что дата открытия острова остается прежней (1 июля), хотя «многие факторы» по-прежнему требуют внимания.

Глава ТАТ пояснил, что визит на Пхукет – часть его подготовки к участию в совещании Центра по администрированию экономической ситуации (CESA) под председательствовом премьер-министра Праюта Чан-Очи. Встреча должна пройти в Бангкоке 4 июня, на повестке дня – многие аспекты проекта Phuket Sandbox.

Господин Супасорн позитивно оценил прогресс Пхукета на пути к открытию 1 июля.

«Люди упорно работали над этим проектом, включая массовую вакцинацию жителей Пхукета, которая, как мы верим, позволит достичь коллективного иммунитета до конца этого месяца, чтобы можно было открыться и начать прием вакцинированных туристов», – заявил господин Супасорн.

«Я надеюсь, что на совещании CESA будет принято решение о чем-то полезном для Phuket Sandbox и в поддержку проекта», – добавил он.

Также глава ТАТ коснулся общего развития провинции в рамках проекта Better Phuket в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Этот процесс, по словам господина Супасорна, также «идет очень хорошо».

В качестве третьего аспекта работы глава ТАТ назвал стимулирование турпотока за счет средств маркетинга.

«Мы (ТАТ) будем работать над тем, что в нашей зоне ответственности. В рамках проекта Phuket Sandbox необходимо думать не только о зарубежных туристах, но и о внутренних тайских. Мы готовы работать над продвижением идеи поездок на Пхукет во время проекта Phuket Sandbox среди тайских граждан. Мы объединим усилия с профильными ведомствами и частным сектором в решении таких задач как вакцинация или транспорт. И конечно, будет работать над укреплением уверенности среди жителей Пхукета», – заявил господин Супасорн.

Последнее, видимо, касается все еще остающихся у людей опасений относительно возможности очередной вспышки коронавируса. В частности, глава ТАТ заверил, что остров не будет принимать туристов из стран с высоким уровнем эпидемиологической угрозы.

«Местные жители могут жить обычной жизнью. Пхукет будет безопасен», – заверил он.

По словам господина Супасорна, после встречи 4 июня будут прояснены подробности проекта Phuket Sandbox, включая правила размещения туристов и тестирования их на коронавирус. Окончательные параметры проекта будут зафиксированы в публикации в Royal Gazette, «которую ждут многие туристические агентства за рубежом». Также однозначного подтверждения открытия острова ожидают и авиакомпании.

В частности, до сих пор не принято окончательное решение относительно того, когда и на каких условиях гости Пхукета смогут отправиться с острова в другие провинции. Кроме того, надо решить, сколько раз туристы будут сдавать анализы на коронавирус и за чей счет будут проводиться тесты.

Господин Супасорн в очередной раз напомнил, что ТАТ не ожидает стремительного возвращения к тем объемам турпотока, которые наблюдались до пандемии. За третий квартал Пхукет должен принять около 129 тыс. человек.

«В сравнении с количеством отельных номеров на Пхукете это число невысоко», – отметил глава ТАТ.

Также господин Супасорн анонсировал маркетинговую кампанию по привлечению внутренних туристов на Пхукет в конце июля, когда граждан Таиланда ждут длинные выходные по случаю дня рождения Его Величества Рамы Х.

«Что касается запроса бизнеса на льготные кредиты, то правительство старается помочь, но на пути есть ограничения, включая ограничения со стороны банков. Мы не игнорируем эту ситуацию и поднимем соответствующий вопрос на встрече 4 июля», – заверил господин Супасорн.





