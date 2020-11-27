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Глава ТАТ: Перспективы туризма остаются туманными

Туристический бизнес в Таиланде вернется к норме не раньше 2022 года, заявил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн, понимая под нормой выход на 80% выручки докризисного периода. Ключевой фактор возобновления международных поездок – вакцинация мирового населения от коронавируса.

Новости Пхукета

27 Ноября 2020, 02:50 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Перспективы 2021 году, согласно заявлению господина Супасорна, остаются туманными, поскольку во многих странах началась вторая волна коронавируса, за которой последовали новые ограничения.

Всемирная туристическая организация прогнозирует, что восстановление международного туризма начнется либо в третьем квартале 2021 года, либо в 2022 году, и ТАТ согласно с этими оценками. Как пишет Bangkok Post, соответствующие выводы ведомство сделало по итогам консультаций с представителями стран, являющихся основными туристическими рынками для Таиланда. Многие из этих государств по-прежнему намерены стимулировать внешний туризм как замену выездному. Открытие границ будет возможным лишь после вакцинации населения.

В частности, соответствующую позицию озвучил Китай, на долю которого в 2019 году пришлось около 10 млн визитов в Таиланд, то есть примерно четверть всего турпотока.

Господин Супасорн надеется, что умеренного притока туристов можно ожидать во втором или третьем квартале следующего года. При этом глава ТАТ сослался на эпидемиологическую ситуацию в мире и никак не коснулся вопроса о том, что сам Таиланд не готов открывать границы даже в формате туристических пузырей с безопасными странами и регионами.

«Мы смотрим на 2021 год как на год подстройки перед скачком в 2022 году. Мы ожидаем, что туристическая выручка Таиланда в 2022 году составит 2,5 трлн бат, или 80-90% от показателя 2019 года, зафиксированного на уровне 3 трлн», – заявил господин Супасорн.

Также ТАТ нацелено на то, чтобы поднять средний чек туристической поездки до 50-60 тыс. бат на человека после окончания пандемии.

«К 2022 году будет больше отложенного спроса, но нужно принять тот факт, что на ранних этапах объемы будет не столь высоки, как перед пандемией. В следующем году Таиланду придется в основном полагаться на внутренний туризм», – отметил господин Супасорн.

 

 

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