Глава ТАТ на Пхукете: «Ситуация в пхукетском туризме восстановилась до 80%»

Директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири объявила о том, что туризм на острове восстановился до 80% от предпандемийных объемов, хотя средняя заполняемость отелей, по ее словам, все еще составляет 35%, пакетных тур в прежнем объеме все еще нет, а китайский сегмент рынка отсутствует в принципе.

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Согласно заявлению Нантхасири Роннасири из ТАТ, туризм на Пхукете восстановился на 80%. Доказательством тому должно быть наличие посетителей на ярмарке Lard Yai. Фото: PR Phuket

Новое заявление госпожи Раннасири привела PR-служба администрации Пхукета в публикации от 28 ноября. Сообщение сопровождалось фотографиями, сделанными на воскресной ярмарке Lard Yai в Пхукет-Тауне, которые должны были служить наглядным подтверждением возвращения туристов.

Присутствие тайских и зарубежных туристов на ярмарке PR-служба назвала «очень хорошим знаком для пхукетского туризма» и добавила, что провинция сейчас «вся вместе начинает входить в туристический сезон», хотя с начала года власти всех уровней не уставали повторять, что сезон в этом году надо отсчитывать с октября.

В сообщении приводилась свежая статистика Иммиграционного бюро по прибытиям пассажиров зарубежных рейсов в аэропорт Пхукета. Со ссылкой на шефа пхукетского офиса бюро полковника Тханета Сукчая говорилось, что с 1 мая по 27 ноября остров принял 934,164 тыс. пассажиров международных рейсов – 914,764 тыс. иностранных граждан и 19,418 тыс. тайцев. Статистика не вызывает сомнений, поскольку именно такие цифры накануне распространило само бюро в своем ежедневном отчете. Также их можно проверить по отчетам за предыдущие дни.

В качестве главных туристических рынков были названы Россия, Индия, Австралия, Великобритания (в сообщении PR Phuket именуемая Англией) и Германия. Приведенная выше первая пятерка – это лидеры только за ноябрь. Если говорить обо всем периоде с 1 мая по 27 ноября, то рейтинг должен выглядеть так: Индия (177,986 тыс. прибытий), Россия (95,412 тыс.), Австралия (85,707 тыс.), Сингапур (68,784 тыс.), Малайзия (52,639 тыс.). Ни Германия, ни Великобритания в топ-5 не попадают.

Также госпожа Роннасири заявила, что туризм за январь-октябрь 2022 года сгенерировал для острова 119,18 млрд бат прибыли. Глава пхукетского офиса ТАТ не дала пояснений по озвученному показателю.

Также госпожа Роннасири озвучила доступные ей данные по фонду отельных номеров на Пхукете. Он, по ее словам, составляет 101,221 тыс. единиц. Среднюю заполняемость номеров она указала на уровне 35,04%. Кроме того, госпожа Роннасири добвила, что поток внутренних тайских туристов увеличился на остров на 41,34% год к году.

«Это отражает то, что ситуация в пхукетском туризме восстановилась до 80%, хотя китайский рынок все еще отсутствует», – заявила глава ТАТ на Пхукете.

«Бизнес почти три года ждал восстановления после отравления COVID-19. Так что теперь количество туристов не является проблемой для экономического восстановления. Большинство операторов бизнеса в ближайшем будущем с толкнутся с вызовом в виде нехватки рабочих рук в туристическом секторе. Это представляет собой угрозу возможностям заведения в плане сервиса и вызов для пхукетского туризма в период восстановления», – заявила госпожа Роннасири.

О том, насколько восстановился туризм на Пхукете, можно судить хотя бы по тому факту, что в предпандемийном 2019 году один лишь Китай за май-ноябрь обеспечил больше прибытий, чем все зарубежные рынки вместе взятые в этом году.

Всего за январь-ноябрь 2019, согласно данным госкорпорации Airports of Thailand, которые приводила C9 Hotelworks, аэропорт Пхукета принял около 4,8 млн пассажиров зарубежных и внутренних рейсов, причем на первые приходилось не меньше половины, то есть по самым консервативным оценкам – 2-2,5 млн против нынешних 934 тыс.

Что касается дефицита рабочих рук в туристической отрасли, то здесь с самим тезисом сложно поспорить, но бизнес мог бы отметить (и уже отмечал неоднократно), что вообще-то нехватку кадров он начал ощущать еще минимум полгода назад, в самом начале восстановления. Об этом говорили и представители пхукетского сегмента отрасли, и специалисты национального уровня.