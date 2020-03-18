Глава ТАТ на Пхукете: Нам поможет внутренний туризм

Редакция The Phuket News поговорила с госпожой Напасорн Какай, возглавившей офис ТАТ на Пхукете в феврале.

Новости Пхукета

19 Марта 2020, 11:00 AM

До назначения на Пхукет госпожа Какай работала во Вьетнаме. Фото: Таньялак Сакут

На фоне спада туристических прибытий из-за рубежа Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено более активно продвигать внутренний туризм, чтобы компенсировать выпадающие доходы индустрии гостеприимства. Соответствующее заявление сделала новая руководительница пхукетского офиса ТАТ Напасорн Какай.

Согласно данным аналитического центра ТАТ, за первые 10 дней марта зарубежные прибытия в международный аэропорт Пхукета составили 90,6 тыс. человек, что вдвое ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Потери в феврале составили более трети от прошлогоднего турпотока. Пхукет почти полностью потерял китайских туристов, но и в других сегментах также наблюдается спад.

«Я ожидаю, что по итогам года Пхукет примет в районе 14 млн гостей из за рубежа», – заявила госпожа Какай в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета».

Прогноза по выручке госпожа Какай не озвучила, сославшись на то, что «сложно говорить о деньгах, когда ситуация с коронавирусом еще продолжается развиваться».

Согласно оценкам директора ТАТ Ютхасака Супасорна, вспышка коронавируса не должна повлиять на внутренний туризм в Таиланде. Прогноз господина Супасаорна – 172 млн туристических поездок в год и 1,13 трлн бат выручки для туристического бизнеса. Именно за этих путешественников и намерен ухватиться Пхукет.

«План состоит в том, чтобы разработать внутренние пакетные предложения, нацеленные на тайских граждан, и подтолкнуть жителей страны к поездкам в такие места, как Ранонг, Пханг-Нга, Краби и Пхукет в жаркий сезон», – заявила госпожа Какай.

«Я уже получила отзывы на эту идею. Люди выражают большую заинтересованность. Так что этот план будет официально презентован в конце марта», – добавила она.

На внешнем рынке пхукетский офис ТАТ намерен усилить работу с Индией, Россией и Францией.

Для привлечения индийских туристов на Пхукет госпожа Какай обратилась к популярным в Индии блогерам. Работа на рынках России и Франции ведется через туроператоров-партнеров, которым была выслана уточненная информация об отелях и достопримечательностях, чтобы те смогли сформировать акутальные пакетные предложения. Все это, впрочем, было сделано до большой вспышки вируса в Европе и закрытия границ Индии.

До назначения на Пхукет госпожа Какай возглавляла офис ТАТ в Хошимине, а также руководила отделом планирования ТАТ на рынке Восточной Азии. Основываясь на своем опыте, госпожа Какай считается Вьетнам приоритетным направлением работы для Пхукета. Речь идет как о непосредственном привлечении вьетнамских туристов, так и о проведении совместных маркетинговых кампаний с Вьетнамом.

«Страна развивается высокими темпами, уровень образования весьма высокий, в том числе знание английского языка. Вьетнамская молодежь полна энергии и мотивации, жаждет путешествий. Это многообещающая целевая аудитория для Пхукета», – пояснила госпожа Какай.

«Также не стоит упускать возможности совместного маркетинга с Вьетнамом», – подчеркивает госпожа Какай.

Одна из идей заключается в том, чтобы предложить европейским туристам связку Пхукет-Фукуок. Первый остров старым туристам хорошо известен, а второй относится к молодым направлениям.

Отметим, что в начале марта специалисты пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (PSU) вдвое повысили прогноз по вероятным потерям Пхукета от пандемии коронавируса COVID-19.

«В нашем первом исследовании мы оценивали упущенную выручку турбизнеса на уровне 32 млрд бат. Однако распространение коронавируса оказалось намного шире и затронуло множество частей мира, так что мы провели работу заново и пришли к выводу, что за период с февраля по август потери могут достичь 70 млрд бат», – заявил доктор экономических наук Чаянон Пучарон, занимающий пост замдекана факультета туризма и гостеприимства в PSU.

«Если распространение вируса не удастся остановить до конца апреля, то ущерб может вырасти до 100 млрд бат», – предупредил экономист.