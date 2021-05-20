Глава ТАТ изложил концепцию позиционирования Пхукета

Пхукет должен стать примером «безопасной гавани», где можно отдыхать без страха, даже если в других частях страны будут происходить вспышки коронавируса

Новости Пхукета

20 Мая 2021, 03:19 PM

Фото: Bangkok Post

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) предложило концепцию маркетингового продвижения Пхукета и других провинций, которые начнут принимать иностранных туристов в случае успеха концепции Phuket Sandbox. Упор будет делаться на том, что эти локации безопасны независимо от ситуации в других районах страны.»

«График открытия страны по так называемой модели Phuket Sandbox остается прежним, открытие намечено на 1 июля. И нам нужно быть уверенными, что курорт, который в настоящее время продолжает формировать коллективный иммунитет, безопасен для туристов», – цитирует Bangkok Post главу ТАТ Ютсахака Супасорна.

В среду, 19 мая, руководство ТАТ провело виртуальную встречу с примерно 50-60 операторами отелей, включая Ассоциацию отелей Таиланда (ТНА), тайских отельеров и международных игроков, таких как Marriott International, InterContinental Hotels Group, Centara Hotels and Resorts, Minor Hotels, Accor, Dusit Thani, Asset World Corp и Onyx Hospitality Group.

В ходе встречи представителей отельного бизнеса заверили, что запуск проекта Phuket Sandbox и открытие острова для туристов пройдут по плану. Одновременно представители ТАТ попросили операторов отелей уделить особое внимание коммуникации с иностранными туристами и формированию у них уверенности в том, что Пхукет и другие будущие «песочницы» безопасны.

«Если мы не сможем послать четкий месседж, что Пхукет стоит особняком от от остального Таиланда, то у туристов не будет уверенности относительно безопасности посещения страны», – заявил господин Супасорн.

По словам главы ТАТ, сами отельеры также настроены позитивно и выражают уверенность в том, что иностранцы поедут на Пхукет, поскольку соскучились по путешествия. Аналогичная картина наблюдалась в Португалии и на Мальдивах, когда те открыли границы.

Впрочем, большинство операторов отельного бизнеса полагают, что ощутимые перспективы будут видны лишь в четвертом квартале 2021 года. Разумеется, на условии, что проект Phuket Sandbox сработает хорошо, и с октября Таиланд начнет открывать туристические «песочницы» в других регионах. При этом опасения у бизнеса вызывает, в частности, тот факт, что в мае Таиланд вернулся к 14-дневному карантину для обычных въезжающих, свернув на фоне третьей волны коронавируса практику семидневной и десятидневной изоляции.

В свою очередь ТАТ планирует задействовать собственные ресурсы для привлечения внимания к открытию Пхукета как безопасного туристического направления. В частности, на сайте ведомства планируется запустить обратный отсчет до 1 июля, сопровождаемый регулярно обновляемой информацией о новых случаях заражения, ходе вакцинации, загрузке системы общественного здравоохранения. Также планируются прямые видеотрансляции с курорта.

Также ТАТ не устает напоминать, что следующие «песочницы» уже должны начать готовиться к открытию и формировать планы по вакцинации для достижения и поддержания коллективного иммунитета. Отдельное внимание должно быть уделено управлению рисками. Господин Супасорн выступил с предложением, чтобы операторы отелей разработали стандартные операционные процедуры на случай выявления заражения.

Что касается Пхукета, то в числе первых его гостей будут различные лидеры мнений, блогеры, производители видео-контента. Для них организуют «экспериментальные туры», опытом участия в которых те поделятся с публикой. Также планируются тренировочные сборы для спортивных команд на базе соответствующей инфраструктуры, имеющейся на Пхукете.





