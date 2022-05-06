Глава РРНО: Пхукет готов к объявлению коронавируса эндемичной болезнью

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун считает, что на фоне стабильно низкого числа новых заражений COVID-19 в последнюю неделю остров готов к тому, чтобы коронавирусная инфекция была признана эндемичным заболеванием, с которым провинция может нормально жить при соблюдении минимальных мер предосторожности.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 08:00 AM

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун в студии Radio Thailand Phuket. Фото: NNT

Статус эндемичного заболевания означает, что болезнь является типичной для того или иного региона и постоянно присутствует в сообществе людей, которые научились жить вместе с ней. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Хейманн еще в декабре 2020 года говорил о том, что COVID-19 может стать эндемичным. Однако ВОЗ пока не присвоила болезни данный статус, хотя и отмечает, что все идет к этому.

Пхукет говорил о готовности добиваться признания коронавируса эндемичным еще в феврале. Сейчас, как заявил доктор Кукуиттикун в ходе выступления на радио 4 мая, будет предпринята новая попытка.

«Мы готовимся предложить CCSA (Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19) объявить COVID-19 эндемичным заболеванием», – заявил глава РРНО.

В конце апреля, глава Минздрава Анутин Чарнвиракун подчерквиал, что он выступает против того, чтобы объявлять коронавирус эндемичным заболеваниям в каких-то отдельных провинциях, о чем тоже уже шла речь. По его словам, стандарты должны быть едины, и если уж присваивать такой статус болезни, то по всей стране. Впрочем, решение принимает все же CCSA, а не Минздрав.

Выступая в эфире пхукетского Radio Thailand, господин Кукиаттикун подчеркнул, что на Пхукете продолжается дальнейшая вакцинация представителей группы риска 608 (люди с сопутствующими заболеваниями семи типов, престарелые и беременные женщины), а также школьников перед началом учебного года. Впрочем, главный фактор – это все же ежедневные новые заболевания, количество которых с 25 апреля ни разу не поднималось выше 100, а непосредственно в день выступления главы РРНО 4 мая составляло 39.

«Это значит, что мы можем готовить Пхукет к объявлению COVID-19 эндемичным заболеваннием», – заявил доктор Кукиаттикун.

Одновременно глава РРНО отметил, что ему хотелось бы, чтобы прививочная кампания среди лиц из группы 608 шла более высокими темпами, и они поскорее получили бустерные дозы вакцин.

«Если посмотреть на количество получивших третий укол в группе 608, то показатель по-прежнему находится на уровне 52%. Поэтому нам нужно продолжать кампанию по бустерной вакцинации группы 608 и студентов, чтобы достичь уровня в 60%, что является обязательным критерием [для объявления COVID-19 эндемичным]», – заявил старший чиновник Минздрава на острове.

Он напомнил, что желающие привиться могут без записи посетить любой прививочный центр, больницу или районный центр здравоохранения. Лица, которые по состоянию здоровья не имеют возможности это сделать, к примеру, инвалиды, могут позвонить в офис Минздрава и вызвать медиков на дом. Такая возможность тоже существует.

Согласно последнему отчету РРНО, минимум одну дозу вакцины получили 507,8 тыс. человек из целевого показателя в 539,2 тыс. (94,18%), две дозы – 482,2 тыс. (69,43%), три дозы – 326,4 тыс. (60,5%), четыре дозы – 125,2 тыс. (23,22%).

Ранее министр Чарнвиракун указывал, что правительство рассчитывает, что все показатели для признания коронавируса эндемичной болезнью будут достигнуты в Таиланде в начале июля, после чего «люди смогут вернуться к нормальной жизни, как планирует Министерство общественного здоровья».