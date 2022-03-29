Глава Ростуризма: В Таиланде осталось менее 50 организованных туристов из России

Туроператоры России вернули в страну 90% организованных туристов, которые находились за рубежом, когда начались проблемы с авиасообщение на фоне спецоперации РФ в Украине и международных санкций. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, это «порядка 85 тыс. человек».

Новости Пхукета

29 Марта 2022, 02:49 AM

Согласно заявлению главы Ростуризма, организованных туристов из РФ в Таиланде практически нет. Остались только самостоятельные. Фото: Anna Zvereva

«Сегодня за рубежом остается еще порядка 5,5 тыс. организованных туристов. Большая часть из них находится в Египте. Здесь возникли самые большие сложности из-за западных санкций по самолета», – заявила Догузова 26 марта. – «Сейчас вместе с Минтрансом и Росавиацией нам удалось подключить дополнительные борта, и процесс возвращения туристов ускорился. Мы рассчитываем, что все организованные туристы вернутся домой в течение недели».

Догузова отметила, что, по ее данным, в Таиланде сейчас находится менее 50 российских туристов, прибывших организованным образом, то есть по путевкам. О самостоятельных туристах и просто россиянах, которые хотели бы вернуться из Королевства, но не могут этого сделать, глава Ростуризма ничего не сказала. Если опираться на данные тайских властей, то в начале марта всего «застрявших туристов» было в районе 6-6,5 тыс. человек.

24 марта госпожа Догузова беседовала с министром туризма и спорта Таиланда Пипатом Ратчакитпракарном, с которым обсудила использование туристами карты «Мир»; обслуживание их в больницах по российским медстраховкам; продление пребывания «в местных гостиницах», а также выполнение авиарейсов в Россию (в том числе тайскими авиакомпаниями);

«Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов», – написала Догузова по итогам встречи.

Вопросами возвращения в Россию самостоятельных туристов в первую очередь занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИД, Ростуризма и ряда других ведомств. Был выполнен ряд специальных рейсов, туристов также пересаживают на рейсы зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

«Напоминаем, что, учитывая текущую ситуацию, расписание авиакомпаний постоянно корректируется. Рекомендуем следить за оперативной информацией в официальных аккаунтах в социальных сетях Ростуризма, Росавиации, российских авиакомпаний и туроператоров», – говорится в публикации Догузовой от 26 марта.

По словам главы Ростуризма, в настоящий момент «все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений». Каких-либо сроков возобновления организованных поездок даже в страны, не относящиеся к недружественным, Догузова не назвала.

«Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой», – заявила она.