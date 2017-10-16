Глава PWA: Водохранилище в Чалонге начнет поставлять воду через два месяца

Исполняющий обязанности Управления водоснабжения Пхукета (PWA) озвучил дату завершения проекта Кхлонг-Ката, в рамках которого юг острова должен получить дополнительный источник пресной воды.

16 Октября 2017 16:52:35

Водохранилище Кхлонг-Ката в апреле 2017 года. Фото: Puchet Pakkasat

Как заявил глава PWA Сомчай Кунтананат, все работы на водохранилище Кхлонг-Ката в Чалонге должны быть завершены в течение ближайших двух месяцев, после чего у южной части острова появится дополнительный источник пресной воды. Таким образом будет снижена нагрузка на водохранилище Банг-Вад, поставляющее воду сразу в несколько тамбонов, включая проблемный в этом отношении Вичит.

«Пожалуйста, потерпите еще два месяца или даже меньше. Мы заканчиваем работы на водохранилище Кхлонг-Ката. Оно уже заполняется, и скоро начнет поставлять воду», – заявил господин Кунтананат.

«Новости Пхукета» обратились в PWA за комментарием после получения жалоб от жителей Вичита, которые рассказали газете о регулярных перебоях с водоснабжением в некоторых частях района. Один из собеседников редакции, живущий на Sakdidet Rd., сообщил, что однажды в его доме не было воды в течение большей половины дня на протяжении пяти дней.

«Мы прекрасно понимаем перебои с водоснабжением в апреле, когда в течение нескольких месяцев стоит засушливая погода, но в это время года – особенно с такими обильными дождями – это неприемлемо», – заявил собеседник редакции.

«У моей девушки – своя парикмахерская, которую ей приходится закрывать каждый раз, когда нет воды. PWA считает это приемлемым? Они готовы компенсировать бизнесу потери, вызванные своей некомпетентностью?» – задал риторический вопрос возмущенный житель Вичита.

Также собеседник редакции пожаловался на плохое информирование жителей острова об отключениях воды.

«Как человек может узнать о том, что планируется отключение воды, если он не читает по-тайски и не использует Facebook (через который осуществляется) информирование? Такое отношение PWA к потребителям вообще приемлемо?», – возмутился мужчина.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава PWA признал, что ему известно о проблемах с водоснабжением в Вичите и призвал жителей района дождаться подключения водохранилища Кхлонг-Ката к магистральным линиям.

При этом нельзя не отметить, что самому Сомчаю Кунтананату едва ли можно предъявить какие-либо претензии в связи с проектом Кхлонг-Ката, поскольку пхукетский офис PWA он возглавил 1 октября, а до этого работал в Краби.

Что касается вопроса об информировании граждан, то для решения этой задачи господин Кунтананат пообещал принять оперативные меры.

«Я доведу информацию до своей команды. Мы откроем группы в мессенджере Line отдельно для каждого района, где можно будет получить информацию напрямую на тайском и английском языках», – заявил глава PWA.

«Это будет сделано в ближайшие недели. Я дам вам знать», – добавил он.

Ответ главы PWA на вопрос о компенсациях за убытки бизнеса оказался предсказуемым – на них жителям Пхукета рассчитывать не стоит.

«Если вам срочно нужна вода или если ее нет четыре-пять дней, вы можете связаться с PWA и мы пришлем автоцистерну. Мы можем помочь таким способом, но денежных компенсаций мы никогда никому не предлагали», – заявил господин Кунтананат.