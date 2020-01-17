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Глава PWA на Пхукете констатировал дефицит пресной воды на острове

Глава пхукетского отделения Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад выступил с заявлением о том, что имеющихся на острове запасов пресной воды недостаточно для обеспечения населения в 2020 году.

Новости Пхукета

17 Января 2020, 10:54 AM
Глава PWA на Пхукете констатировал дефицит пресной воды на острове. Фото: Phuket PR Department

Глава PWA на Пхукете констатировал дефицит пресной воды на острове. Фото: Phuket PR Department

«У нас недостаточно воды для снабжения жителей острова в 2020 году по причине низкого уровня запасов в трех основных водохранилищах: Банг-Вад, Банг-Ньеу-Дам и Кхлонг-Кратха», – заявил господин Махамад в ходе совещания в администрации провинции 15 января.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» на следующий день господин Махамад отметил, что в водохранилище Банг-Вад в Кату имеется около 2,8 млн кубометров пресной воды, что соответствует 27,2% от максимального объема.

«Этого хватит на 83 дня», – добавил глава пхукетского офиса PWA.

В водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге в настоящий момент имеется около 1,9 млн кубометров, что соответствует 43,7% от полного объема.

«Этого хватит на 118 дней. В настоящий моменту нас достаточно воды, чтобы снабжать Чалонг, Раваи и Карон из водохранилища Кхлонг-Кратха», – отметил господин Махамад.

В водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится лишь 0,4 млн кубометров воды, что соответствует 5,9% от общего объема. Снабжение потребителей водой из этого озера не осуществляется. Еще в ноябре его запасы были объявлены резервом на экстренный случай, к тому же качество воды на дне озера не удовлетворяет требованиям для поставки в распределительную сеть. Вместо этого PWA полагается на воду из частных источников, которые обеспечивают сейчас 14 тыс. кубометров в сутки.

Как пояснил господин Махамад, в настоящий момент строится временная запруда на канале Джэ-Са в Чернг-Талей для обеспечения водой тамбонов Май-Кхао, Тхепкрасаттри, Срисунтхорн и Паклок, где уже введены ограничения на водоснабжение. Затем PWA планирует начать откачку воды из канала Панг в Чернг-Талей на водоочистную и насосную станцию в Банг-Джо.

Господин Махамад также указал, что запланированное на 1 января уменьшение объема воды, поставляемой в распределительную сеть из водохранилища Банг-Вад, не состоялось (планировалось, что вместо 15 тыс. кубометров в сутки из озера откачивается 10 тыс. кубометров). При этом с 6 января были уменьшены объемы поставок воды в Патонг и Вичит, хотя в последнем случае у PWA есть союзник в лице частной компании, поставляющей воду в этот тамбон.

В качестве следующего шага пхукетский офис PWA планирует организовать запруду на канале Банг-Яй, получив таким образом новый источник пресной воды. Одновременно планируется продолжать поиск и других источников.

«Если жителям не будет хватать воды, PWA будет использовать автоцистерны для обеспечения потребностей потребителей, особенно в районах, расположенных на возвышенностях», – заявил господин Махамад.

При этом глава местного офиса PWA отметил, что некоторые жители острова страдают от отсутствия воды уже сейчас.

«Им мы уже начали доставлять воду автоцистернами», – заверил господин Махамад.

Связаться с PWA и договориться о доставке воды можно по телефону 095-4217895.

 

 

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