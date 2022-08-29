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Глава полиции Таиланда уходит в отставку, пост займет его заместитель

Национальная комиссия по политике в органах полиции (NPPC) одобрила кандидатуру генерала Дамронгсака Киттипрапата на должность нового главы правоохранительных органов Таиланда с 1 октября.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 09:00 AM
Генерал Дамронгсак Киттипрапат. Фото: Nutthawat Wicheanbut

Генерал Дамронгсак Киттипрапат. Фото: Nutthawat Wicheanbut

Как пишет Bangkok Post, нынешний начальник полиции генерал Суват Джангйодсук уходит в отставку в силу достижения предельного возраста службы в этом году.

Кандидатура его заместителя генерала Киттипрапата была единогласно одобрена на заседании NPPC в понедельник, 29 августа. Председательствовал на встрече исполняющий обязанности премьер-министра Правит Вонгсувон.

Генералу Киттипрапату в настоящий момент 59 лет, так что в следующем году он тоже достигнет предельного срока службы, и должность шефа полиции снова станет вакантной.

 

 

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