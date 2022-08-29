Глава полиции Таиланда уходит в отставку, пост займет его заместитель

Как пишет Bangkok Post, нынешний начальник полиции генерал Суват Джангйодсук уходит в отставку в силу достижения предельного возраста службы в этом году.
Кандидатура его заместителя генерала Киттипрапата была единогласно одобрена на заседании NPPC в понедельник, 29 августа. Председательствовал на встрече исполняющий обязанности премьер-министра Правит Вонгсувон.
Генералу Киттипрапату в настоящий момент 59 лет, так что в следующем году он тоже достигнет предельного срока службы, и должность шефа полиции снова станет вакантной.