Глава полиции Таиланда посетил Пхукет и назначил местным коллегам четыре приоритета

В ходе совещания с пхукетскими коллегамии, генерал Киттипрапат подчеркнул, что полиция должна задействовать в своей работе возможности других государственных ведомств, а также привлекать волонтеров к решению стоящих перед ней задач.
Генерал Киттипрапат озвучил четыре следующих приоритетных направления работы:
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Предотвращение дорожных аварий и снижение аварийности на Пхукете. Генерал указал на то, что к этой задаче нужно относиться максимально серьезно. Также офицер отдал распоряжение ежемесячно проводить совещания профильного комитета.
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Борьба с наркотиками. В качестве основного инструмента решения этой задачи вновь была названа работа с лидерами местных сообществ и реализация конкретных проектов по борьбе с наркозависимостью внутри сообществ.
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Борьба с технологическими преступлениями и онлайн-мошенничеством. В частности, особое внимание должно быть уделено информированию населения о новых видах мошенничества, с которыми они могут столкнуться.
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Предотвращение преступности в сотрудничестве с властями на местах и другими ведомствами. В рамках этого направления, в частности, предполагается дальнейшее развитие сети видеонаблюдения (CCTV) на Пхукете и интеграция данных с камер.
Также генерал Киттипрапат принял участие в официальном открытии кофейни Punrak Cafe при офисе Иммиграционного бюро в Пхукет-Тауне. Заведение работает уже несколько месяцев, но никакой церемонии в связи с началом работы не проводилось. Она состоялась 11 мая, когда на остров приехал начальник всей полиции Таиланда. Сеть Punrak Cafe является проектом Клуб жен полицейских, всего в Таиланде работают четыре кафе под этим брендом.