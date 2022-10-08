Глава полиции: Правила владения оружием требуют ревизии

Новый глава полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат заявил о том, что правила владения оружием действующими и бывшими сотрудниками органов требуют пересмотра. Такое заявление он сделал после массового убийства в провинции Нонг-Буа-Лампху, совершенного уволенным со службы сержантом [ранее ошибочно именовавшегося капралом] Паньей Кхамрабом. Мужчина находился под следствием по делу о наркотиках и был уже уволен из полиции, но личный Sig Sauer у него не изъяли.

Новости Пхукета

8 Октября 2022, 11:36 AM

Сержант Панья Кхамраб был уволен со службы и находился под следствием, но личное оружие у него не изъяли. С ним он и приехал в детский сад 6 октября. Фото: Фото: Bangkok Post

Генерал Киттипрапат отметил, что полиция, Министерство внутренних дел и другие структуры, занимающиеся оборотом оружия, обсудят возможные направления ревизии правил, пишет Bangkok Post.

В Нонг-Буа-Лампху тем временем готовятся проститься с погибшими в трагедии 6 октября взрослыми и детьми. По словам вице-премьера и главы Минздрава, к идентификации погибших и составлению заключений о смерти привлечены специалисты из соседних провинций.

Непосредственные мотивы, толкнувшие сержанта Кхамраба на нападение на детский сад и массовое убийство, пока не установлены. При этом заместитель начальника полиции Таиланда генерал Торсак Суквимон заявил, что сержант провел в детском саду всего четыре минуты, убив за это время 23 детей и нескольких взрослых. По мнению офицера, это указывает на то, что он знал планировку здания и заранее выбрал его в качестве цели.

Генерал отметил, что полицейский наряд прибыл на место событий примерно через 10 минут после сообщения о нападении на детский сад.

Что говорят о причинах нападения

Генерал Суквимон процитировал работу американского ФБР, специалисты которого указали на три фактора в массовом убийстве.

Внутренний фактор – психологические проблемы убийцы и, возможно, психоз на фоне употребления наркотиков.

Внешний фактор – семейное, общественное и финансовое давление.

Фактор триггера – некая конкретная ситуация или событие, спровоцировавшее насилие.

Bangkok Post пишет, что мать сержанта Кхамраба, имя которой не раскрывается, подтвердила, что он имел метамфетаминовую зависимость. В день происшествия он был в суде, где разбирается возбужденное против него дело о наркотиках, ставшее основанием для увольнения из полиции. По словам женщины, это увеличило степень стресса у бывшего полицейского, который и так тяжело переносил связанные с увольнением финансовые и другие проблемы.

Путь к убийству

Генерал Киттипрапат указал, что по результатам первой экспертизы медики не обнаружили в организме сержанта Кхамраба следов метамфетамина, то есть непосредственно в момент совершения массового убийства он, видимо, не находился под воздействием запрещенного вещества. При этом генерал Киттипрапат добавил, что медики пока не могут сказать, насколько регулярно он вообще принимал метамфетамин.

Как пишет Bangkok Post, Панья Кхамрад начал службу в полиции с должности в Бангкоке и в течение нескольких лет делал там успешную карьеру, получив поочередно звания лэнс-капрала, капрала и сержанта (последнее повышение было в 2019 году).

Затем господина Кхамрада перевели в Нонг-Буа-Лампху. По словам его матери, он вернулся в родную провинцию, чтобы ухаживать за ней.

После перевода сержант изменился – стал замкнутым и вспыльчивым, имел конфликты с сослуживцами. На это, в частности, указывали его коллеги, которые также знали о том, что сержант употреблял метамфетамин. Кроме того, о наркозависимости сержанта говорили и опрошенные журналистами жители округа На-Кланг, где произошло массовое убийство.

Мать бывшего полицейского, подтвердила, что сын изменился после перевода из Бангкока в Нонг-Буа-Лампху, и добавила, что, по ее мнению, наркотики он также принимать после возвращения в исанскую провинцию.

«Он начал употреблять наркотики после переезда сюда из Бангкока, где провел шесть лет. Он переехал, чтобы заботиться обо мне», – заявила мать полицейского телеканалу Channel 3.

«Он употреблял наркотики, но не торговал ими. Он только покупал [для себе]», – добавила она.

Полиция установила, что в день массового убийства сержант Кхамрад побывал в суде, а также поругался с женой, но в последнем «не было ничего необычного». Следователи указывают, что у мужчины были глубокие финансовые и семейные проблемы после отстранения от службы в январе с последующим увольнением задним числом.

Королевские соболезнования

Жертвами Паньи Кхамрада стали 37 человек, не считая его самого. Бывший сержант при помощи ножа и пистолета убил 24 детей (21 мальчика и трех девочек) и 13 взрослых, после чего покончил с собой, став 38-м погибшим. Еще около 10 человек получили ранения.

В пятницу, 7 октября, в Нонг-Буа-Лампху прилетели Его Величество Король Рама Х и Ее Величество Королева Сутхида. Они посетили больницу Nong Bua Lam Phu Hospital и выразили соболезнования и моральную поддержку всем, кого затронула трагедия. Затем Король и Королева посетили Udon Thani Hospital в соседней провинции, встретившись с там пострадавшим в нападении трехлетним мальчиком и его родителями.

Также провинцию Нонг-Буа-Лампху посетили премьер-министр Прают Чан-Оча и другие официальные лица. Официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсири заявил, что правительство выплатит 13,18 млн бат семьям 37 погибших.