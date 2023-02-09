Глава PLTO: Кампания против нелегальных-таксистов включает и иностранцев

Господин Буачан подтвердил, что официальные лица знают о жалобах тайцев на работающих нелегальными такистами иностранцах. При этом данная профессия относится к зарезервированным для тайских граждан без каких-либо исключений.
«Это серьезно влияет на операторов такси на Пхукете, данные действия можно квалифицировать как кражу рабочих мест у тайского населения», – заявил глава PLTO.
По словам господина Буачана, его ведомство сейчас занимается вопросом таксистов-иностранцев совместно с Департаментом трудоустройства и пхукетским офисом Иммиграционного бюро.
Господин Буачан повторил, что PLTO не игнорирует жалобы на иностранцев, хотя в ходе нынешней кампании о задержании иностранных водителей еще не сообщалось.
Отдельное внимание к вопросу привлекла страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора Пхукета, где под соответствующей публикацией было оставлено большое число с жалобами на таксистов-россиян.
На этом фоне господин Буачан повторил свой призыв к жителям острова сообщать в PLTO об известных им случаях нарушений в сфере такси через сайт, Facebook, LINE, Traffy Fondue или по телефону горячей линии 1584.