Глава PLTO: Кампания против нелегальных-таксистов включает и иностранцев

Начавшаяся на этой неделе кампания по борьбе с нелегальными такси пока что привела лишь к арестам тайцев – либо работающих на личных авто, не зарегистрированных как такси, либо на легальных такси, но зарегистрированных не на Пхукете. Однако властей беспокоят и иностранцы, зарабатывающие услугами частного извоза, заявил глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан.

Новости Пхукета

9 Февраля 2023, 04:42 PM

Глава PLTO подтвердил, что власти в курсе того, что на острове работают таксистами некоторые иностранцы, и этот вопрос не игнорируется. Фото: PR Phuket