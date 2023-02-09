Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Глава PLTO: Кампания против нелегальных-таксистов включает и иностранцев

Начавшаяся на этой неделе кампания по борьбе с нелегальными такси пока что привела лишь к арестам тайцев – либо работающих на личных авто, не зарегистрированных как такси, либо на легальных такси, но зарегистрированных не на Пхукете. Однако властей беспокоят и иностранцы, зарабатывающие услугами частного извоза, заявил глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан.

Новости Пхукета

9 Февраля 2023, 04:42 PM
Глава PLTO подтвердил, что власти в курсе того, что на острове работают таксистами некоторые иностранцы, и этот вопрос не игнорируется. Фото: PR Phuket

Глава PLTO подтвердил, что власти в курсе того, что на острове работают таксистами некоторые иностранцы, и этот вопрос не игнорируется. Фото: PR Phuket

Господин Буачан подтвердил, что официальные лица знают о жалобах тайцев на работающих нелегальными такистами иностранцах. При этом данная профессия относится к зарезервированным для тайских граждан без каких-либо исключений.

«Это серьезно влияет на операторов такси на Пхукете, данные действия можно квалифицировать как кражу рабочих мест у тайского населения», – заявил глава PLTO.

По словам господина Буачана, его ведомство сейчас занимается вопросом таксистов-иностранцев совместно с Департаментом трудоустройства и пхукетским офисом Иммиграционного бюро.

Господин Буачан повторил, что PLTO не игнорирует жалобы на иностранцев, хотя в ходе нынешней кампании о задержании иностранных водителей еще не сообщалось.

Отдельное внимание к вопросу привлекла страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора Пхукета, где под соответствующей публикацией было оставлено большое число с жалобами на таксистов-россиян.

На этом фоне господин Буачан повторил свой призыв к жителям острова сообщать в PLTO об известных им случаях нарушений в сфере такси через сайт, Facebook, LINE, Traffy Fondue или по телефону горячей линии 1584.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция обсудила поведение французских туристов с почетным консульством Франции
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
Пожар на вилле нанес ущерба на 25 млн бат
В Раваи туристу вернули кошелек, найденный у пирса детьми морских цыган
Пожар произошел в здании школы на Пхукете
Россиянин арестован за работу гидом на Пхукете
В Патонге устроили облаву на туристов на мотобайках
Неизвестный открыл стрельбу в междугороднем автобусе на Пхукете
На Найтоне оставили антивоенное граффити
Таксисты из-за пределов Пхукета просят дать им работать на острове
Таиланд вводит новое наказание для водителей, не оплачивающих штрафы
Часть Раваи останется без света 10 февраля
Ребенок госпитализирован после случайного употребления конфет с марихуаной
Полиция Патонга присоединилась к охоте на нелегальные такси
Каннабисную в Пхукет-Тауне закрыли на 30 дней в связи с игрой в покер в заведении

 

The Pavilions Phuket
Fashion TV
Thai Residential

 