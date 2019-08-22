Глава PIO призвал официальные ведомства к экономии пресной воды на Пхукете

Во вторник, 20 августа, в здании администрации провинции прошло совещание, посвященное ситуации с запасами пресной воды в главных водохранилищах Пхукета и на острове в целом. Мнения участников встречи разделились. Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) заявил, что на острове достаточно воды, чтобы обеспечить потребности местных жителей и туристов в высокий сезон. При этом местный офис Управления ирригации (PIO) констатировал, что его водохранилища по-прежнему почти пусты и призвал к экономии. Оба ведомства, впрочем, видят один и тот же вариант выхода из ситуации – использование пресной воды из озер, находящихся в частной собственности.

Новости Пхукета

22 Августа 2019, 11:18 AM

Согласно заявлению господина Чайсинсода из PIO, суммарный объем запасов в трех главных водохранилищах увеличился за май-августа с 2,56 млн кубометров до 3,05 млн кубометров.

В ходе встречи с губернатором и другими официальными лицами глава PIO на Пхукете Сомсават Чайсинсод озвучил призыв начать реализацию мер по экономии пресной воды на тот случай, если сентябрьские и октябрьские дожди не помогут пхукетским водохранилищам сформировать достаточные запасы на следующий высокий сезон.

Осадки, выпавшие в период с мая по август включительно, оказались недостаточными. Практически вся вода сразу отправлялась в распределительную сеть и темпы формирования запасов были практическим нулевыми, о чем свидетельствует статистика PIO и специально созданного для мониторинга ситуации в данной сфере Национального управления водных ресурсов (ONWR).

«Я обращаюсь с такой просьбой, поскольку все три наших водохранилища полагаются на дожди в плане формирования запасов, а сезон дождей на Пхукете закончится в середине октября. Я прошу губернатора Пхукета и Управление водоснабжения (PWA) рассмотреть возможность снижения потребления воды из водохранилищ в настоящий момент», – заявил глава пхукетского офиса PIO Сомсават Чайсинсод.

Господин Чайсинсод привел следующие данные по объему запасов в трех главных водохранилищах Пхукета: озеро Банг-Вад в Кату – 1,348 млн кубометров (13,2% максимального объема), озеров Банг-Ньеу в Срисунтхорне – 0,4 млн кубометров (5,6% от максимума), озеро Кхлонг-Кратха в Чалонге – 1,303 млн кубометров (30,2% объема).

При этом господин Чайсинсод отметил, что объем выпавших в районе водохранилищ осадков в январе-августе этого года действительно было меньше средних показателей, но всего на 10%. Как заявил специалист, объем осадков за указанный период составил 1216,1 тыс. мм.

Глава PIO на Пхукете рассказал, что его ведомство принимает меры по снижению нагрузки на водохранилища за счет использования воды из местных каналов.

За распределение пресной воды на Пхукете отвечает PWA. Соответствующее ведомство на встрече с губернатором представлял господин Утхай Сэджеу, рассказавший, что уже сейчас PWA закупает воду из частных озер в объеме 45,4 тыс. кубометров в сутки. Также ведутся переговоры как минимум с еще одним партнером, способным поставлять воду в распределительную сеть. Впрочем, объем поставок из этого источника господин Сэджеу не уточнил.

При этом представитель PWA напомнил о недавно озвученном плане по прокладки магистральной линии из провинции Пханг-Нга, способной полностью покрыть все потребности Пхукета даже с учетом продолжающегося роста потребления пресной воды на фоне новой застройки и развития отельного сегмента.

Выступавший на совещании глава пхукетского офиса DDPM господин Прапан Канпрасанг также заявил о том, что в случае необходимости остров может положиться на небольшие озера, находящиеся в частной собственности.

«Засухи на Пхукете нет, но уровень осадков действительно является низким, ввиду чего правительство отдало распоряжение, чтобы мы были наготове в августе и сентябре. Если воды в главных водохранилищах не будет хватать, у нас есть частные источники, готовые делиться запасами в своих районах. Также PWA ищет новые источники пресной воды среди 109 пхукетских озер, образовавшихся на месте бывших оловянных карьеров», – заявил господин Канпрасанг.

«Таким образом мы способны решить проблему нехватки водных ресурсов. Воды у нас достаточно. Если же кто-то из людей страдает от недостаточного водоснабжения, обращаться нужно прежде всего в свои муниципалитеты. В случае, если они не смогут помочь, местные власти могут запросить помощи у губернатора с использованием экстренного бюджета провинции», – добавил он.

Напомним, что по состоянию на конец апреля в водохранилище Банг-Вад имелось 0,82 млн кубометров воды, в Банг-Ньеу – 0,77 млн, а Кхлонг-Кратха – 0,97 млн. Представители PIO тогда называли эти показатели минимальными за всю историю наблюдений.

Суммарный объем запасов в трех главных водохранилищах увеличился за май-август с 2,56 млн кубометров до 3,05 млн кубометров.