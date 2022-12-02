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Глава пхукетского офиса рыболовства посетил Карон

Глава пхукетского офиса Департамента рыболовства Ситтхипон Муангсонг встретился с рыбаками на пляже Карон и символически поучаствовал в извлечении улова из моря вместе с туристами.

Новости Пхукета

2 Декабря 2022, 01:08 PM
Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

Извлечение сетей с уловом из моря на пляже Карон. Фото: PR Phuket

О визите господин Муангсонга на Карон сообщил 2 ноября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

В публикации PR-службы не указывается цель поездки чиновника и лишь говорится о том, что на Кароне не только сами рыбаки помогают друг другу, но и туристы зачастую оказываются заинтересованы в участии в рыбной ловле, «как было в этот раз».

В подтверждении были опубликованы фото, на которых господин Муангсонг и некий иностранец помогают вытягивать из моря сеть.

«В этой сети оказался пойманный сибас, которого вытащили на берег, чтобы поделить и продать зарубежным туристам, которые заинтересованы в прямом потреблении свежей, чистой и безопасной продукции», – отметила PR-служба администрации Пхукета.

В ноябре официальные лица Пхукета несколько раз публиковали фото с Карона, когда местным рыбакам везло с уловом. Власти острова неизменно приглашали туристов купить свежую рыбу прямо на пляже.

При этом также именно на Кароне официальные лица обнаружили торговлю браконьерски добытыми рыбами-попугаями, которых подавали туристам в местных ресторанах. 

 

 

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