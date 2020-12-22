Глава пхукетского Минздрава призвал не проводить массовые новогодние празднования

На Пхукете усилили контроль за въезжающими на остров лицами, а глава местного офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу порекомендовал отменить все масштабные новогодние празднования, традиционно проводимые муниципалитетов.

Новости Пхукета

22 Декабря 2020, 06:49 PM

Губернатор Пхукета в ходе ночного визита на КПП Тха-Чат-Чай. Фото: Phuket PR

С понедельника, 21 декабря, на Пхукете начались сплошные проверки всех прибывающих на остров лиц на предмет наличия признаков заболевания COVID-19. Соответствующее распоряжение сперва отдал губернатор провинции Наронг Вунсиеу, а затем продублировал начальник пхукетской полиции генерал-майор Порнсак Нуанну. Так власти отреагировали на вспышку коронавируса в провинции Самут-Сакхон, находящейся рядом с Бангкоком. О локдауне речи пока не идет, но все будет зависеть от развития ситуации.

Вспышка в Самут-Сакхоне

По состоянию на конец дня 21 декабря в Самут-Сакхоне положительные анализы на коронавирус были зафиксированы у 821 человека, причем большинство из них – 788 человек – оказались трудовыми мигрантами (преимущественно из Мьянмы). Тайцев среди лиц с положительным тестом было всего 33 человека. Непосредственно 21 числа было зафиксировано 382 положительных теста, из которых 360 пришлось на долю мигрантов. Подобных масштабов однодневного прироста не наблюдалось даже во время весенней волны COVID-19.

Источником коронавируса в Самут-Сакхоне считается находящийся в районе Махачай крупный рынок креветок, откуда морепродукты доставляются в розничные точки продаж в других местах. Как полагают в Минздраве, вместе с торговцами распространяется и вирус.

В частности, 21 декабря было зафиксировано около десятка новых случаев заражения вне Самут-Сакхона: в Аюттхайе, Накхон-Патхоме, Самут-Пракане, Бангкоке и Таке. Как заявил официальный представитель Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин, все случаи связаны с рынком креветок. При этом специалисты ожидают, что число выявляемых случаев будет расти.

Усиленный контроль

Как отметил генерал Нуанну, скрининг на КПП Тха-Чат-Чай ведется в круглосуточном режиме, проверяются абсолютно все люди, въезжающие на Пхукет и покидающие остров.

«Введены жесткие превентивные меры», – заверил генерал.

У всех проезжающих через КПП лиц осуществляется контроль температуры тела. В случае повышенной температуры или других подозрительных симптомов проводится дальнейшее тестирование. Особое внимание уделяется пассажирам въезжающих на Пхукет автобусов.

«Полиция Пхукета проверяет все транспортные средства, в особенности все виды автобусов, которые должны быть тщательно проинспектированы перед въездом на Пхукет. Соответствующая политика будет интенсивно применяться до улучшения эпидемиологической ситуации в центральных провинциях страны», – заявил генерал Нуанну.

Глава пхукетской полиции также подчеркнул, что при проезде через КПП все тайские граждане должны иметь при себе удостоверения личности. Иностранцам, видимо, нужно будет предъявлять свои паспорта.

«И все должны постоянно носить маски, когда находятся вне своих домов», – добавил генерал Нуанну.

В ночь с 21 на 22 декабря губернатор Наронг Вунсиеу лично прибыл на КПП Тха-Чат-Чай и проверил, как ведется работа. Глава провинции также подчеркнул, что из транспорта особое внимание должно уделяться автобусам, а среди разных категорий лиц – иностранным гражданам.

Также губернатор добавил, что медицинские работники начали проверять и непосредственно места проживания трудовых мигрантов, включая лагеря строительных рабочих. Отдельно глава провинции попросил граждан сообщать официальным лицам о мигрантах, в отношении которых есть подозрения, что они находятся на острове нелегально, а значит не сдавали анализы при пересечении границы.

Новогодние перспективы

С субботы, 19 декабря, в Самут-Сакхоне действуют полноценный локдаун и комендантский час, прекращена работа развлекательных заведений, стадионов, образовательных учреждения, торговых центров, кинотеатров и спа. Точки общепита должны работать только на вынос. Локдаун введен на срок до 3 января, так что праздновать Новый год Самут-Сакхон точно не будет.

Вопрос с локдауном и праздниками в других местах пока не решен. В Бангкоке уже был введен ряд ограничений (к примеру, закрылись школы), масштабные новогодние отсчеты, судя по всему, проводиться не будут, но запрета на частные вечеринки пока нет. Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что он вместе с CCSA берет семь дней на оценку ситуации и принятие решения (до 28 декабря). При этом Минздрав уже получил распоряжение приготовиться к вводу локдауна, если ситуация выйдет из-под контроля.

Относительно Пхукета ясности тоже пока нет. В своих последних заявлениях губернатор Вунсиеу не коснулся вопроса локдауна. Глава местного офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заявил, что в столько жестких мерах пока необходимости нет («ситуация еще не достигла этой стадии»), но порекомендовал отменить все масштабные новогодние празднования, традиционно проводимые рядом муниципалитетов.

При этом ирония ситуации в том, что о таких мероприятия пока и не объявлялось. На момент подготовки статьи анонсирована была лишь ежегодная ярмарка Красного Креста с 29 декабря по 6 января. Непосредственно про новогодний отчет ничего не говорил даже муниципалитет Патонга, который вот уже несколько месяцев устраивает еженедельные ярмарки, зачастую сопровождающиеся концертами, собирающими большое число зрителей.

При этом господин Сермкэу отметил, что частные вечеринки не запрещены, однако их организаторы должны следовать установленным протоколам эпидемиологической безопасности.





























