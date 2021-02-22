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Глава пхукетского Минздрава переведен в Чонбури

Доктор Тханит Сермкэу, в течение двух лет возглавлявший пхукетский офис Минздрава (РРНО) получил назначение на должность в провинции Чонбури. Там он будет работать в Управлении предоставления медицинских услуг по шестому региону.

Новости Пхукета

22 Февраля 2021, 02:31 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Управление предоставления медицинских услуг по шестому региону отвечает за восемь провинций: Чонбури, Районг, Чентхабури, Трат, Самут-Пракан. Чачонгсао, Прачинбури и Са-Кэо. На сайте управления доктор Сермкэу уже значится среди сотрудников офиса.

Место господина Сермкэу в РРНО занял глава больницы Patong Hopital Мынпрхэ Бунлом. Впрочем, пока он находится лишь в статусе исполняющего обязанности главы пхукетского офиса Минздрава.

Анонимный собеседник The Phuket News в РРНО сообщил, что пока что офис не получал информации о том, кто должен стать начальником на постоянной основе.

«Впрочем, мы полагаем, что новый шеф прибудет в марте», – добавил источник.

Традиционная прощальная церемония состоялась еще 16 февраля. На ней присутствовали старшие официальные лица РРНО, главы местных больниц (включая представителей негосударственных больниц), руководители и представители других медицинских учреждений, а также волонтеры, работавшие вместе с медиками во время вспышки COVID-19 на Пхукете.



 

 

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