Глава Национальной ассамблеи посетил Пхукет

Президент Национальной ассамблеи Таиланда (обеих палат Парламента) Чуан Ликпай, также занимающий пост спикера Палаты представителей прибыл на Пхукет, чтобы выслушать доклад о ситуации с коронавирусом и вручить 10 тыс. единиц средств индивидуальной защиты сотрудникам, дежурящим на КПП Тха-Чат-Чай, где проверяют всех въезжающих на остров людей.

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Господина Ликпая (бывшего премьер-министра) встречали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, недавно избранный глава Административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб и другие официальные лица, сообщает PR-служба администрации Пхукета.

С докладом об эпидемиологической ситуации выступил лично глава провинции Наронг Вунсиеу. Господин Ликпай поблагодарил губернатора, сказал несколько ободряющих слов и выразил опасения касательно безопасности дежурящих на КПП сотрудников.

Согласно последнему отчету официальных лиц, в пхукетском аэропорту с 22 апреля (с начала экспресс-анализов) были проверены 18772 человека. У 20 из них позже подтвердилось заражение коронавирусом.

Господин Ликпай – уроженец Транга – заявил, что всего в 14 южных провинциях Таиланда раздадут 120 тыс. масок и других средств индивидуальной защиты. Маски пожертвовал пищевой гигант Charoen Pokphand Foods Co Ltd, непосредственным получателем выступил Фонд образования и социального развития, президентом которого является господин Ликпай.

«Мне сообщили, что в некоторых районах людям не хватает защитных масок. Я же хочу, чтобы маски у них были, а сами они их носили при всяком выходе из дома для защиты от COVID-19», – отметил господин Ликпай.