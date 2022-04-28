Глава Минздрава: Thailand Pass будет отменен, если не случится роста COVID-19 в ближайшее время

Министерство общественного здоровья Таиланда готово выступить с предложением об отмене Thailand Pass если после майского смягчения правил въезда не будет зафиксировано роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Королевстве.

Новости Пхукета

28 Апреля 2022, 12:00 PM

Вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Как заявил вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун в среду, 27 апреля, сейчас в Таиланде наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, количество фиксируемых новых случаев заражения и число пациентов в тяжелом состоянии снижается значительно, пишет Bangkok Post.

Министр отметил, что жители страны хотели бы максимального смягчения коронавирусных ограничений, но при этом без риска для себя со стороны коронавирусной инфекции. В связи с этим, в частности, господин Чарнвиракун подчеркнул важность вакцинации. Он указал, что заражение возможно и после бустерной прививки, но в 90% случаев протекает без каких-либо симптомов. Также желание людей прививаться он связал с перспективами дальнейшего открытия границ.

«Теперь мы больше не применяем схему Test & Go, у нас есть только экспресс-тестирование на антитела (АТК). Через две недели мы можем предложить отменить и АТК, и Thailand Pass для въезжающих. Думаю, мы сможем это сделать, если люди будут делать бустерные прививки, особенно лица старшего возраста», – заявил господин Чарнвиракун.

Также вице-премьер отметил, что Минздрав намерен теперь разделять в статистике смерти непосредственно от COVID-19 и смерти, произошедшие параллельно с болезнью. По его словам, предварительные данные показывают, что случаев второго типа больше. Согласно статистике Департамента контроля за заболеваниями (DDC), на долю «прямых» смертей от коронавируса приходится лишь 30% всех случаев.

Также, как отметил господин Чарнвиракун, уже очевидно, что девять из десяти случаев смерти от COVID-19 приходятся на не привившихся пациентов. Но изменение подхода к учету позволит получить еще более точные данные о коронавирусе и его опасности.

Также господин Чарнвиракун отметил, что он выступает против того, чтобы объявлять коронавирус эндемичным заболеваниям в каких-то отдельных провинциях, о чем тоже уже шла речь. По его словам, стандарты должны быть едины, и если уж присваивать такой статус болезни, то по всей стране.