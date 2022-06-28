Глава Минздрава Таиланда прилетел из Европы с положительным тестом на COVID-19

Вице-премьер и глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракун пропустил еженедельное заседание кабина 28 июня из-за предполагаемого заражения коронавирусом. У вернувшегося из Европы министра оказался положительный текст на антитела (АТК), также чиновник отметил у себя первые признаки заболевания. Результаты ПЦР-теста пока неизвестн.

Новости Пхукета

28 Июня 2022, 06:11 PM

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракун получает прививку препаратом Sinovac/ Фото: Government House

Как сообщает Bangkok Post, господин Чарнвиракун провел в Европе почти всю прошлую неделю. 20 и 21 июня он участвовал в генеральной ассамблее Международного бюро выставок (BIE) в Париже, где лично поддерживал заявку Таиланда на проведении Специализированной выставки 2028 на Пхукете. Затем, 21-24 июня, министр принимал участие во встрече координационного совета Объединенная программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) в Женеве.

Господина Анутина сопровождали высокопоставленные сотрудники тайскими министерств здравоохранения и иностранных дел. Делегация вернулась в Королевство в воскресенье, 26 июня.

Постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит рассказал, что после возвращения министр Чарнвиракун пожаловался на боли в мышцах и большое горло. Чиновник сделал экспрес-тест на антитела к коронавирусной инвфекции (АТК), и результат оказался положительным. Врачи отправили министра на недельную изоляцию.

Господин Чарнвиракун отметил, что в ходе поездки встречался со многими людьми, «которые не носили маски». Сам он также был без средств индивидуальной защиты, когда «произносил речи и председательствовал на совещаниях».

Bangkok Post напоминает, что министр Чарнвиракун стал первым гражданином Таиланда, получившим прививку от коронавируса в стране. После первой вакцинации препаратом Sinovac он дополнительно прививался еще пять раз.