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Глава Минздрава Таиланда прибыл на Пхукет

Заместитель премьер-министра и глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракун прибыл на Пхукет с однодневным визитом.

Новости Пхукета

23 Апреля 2020, 12:33 PM
Глава Минздрава Таиланда прибыл на Пхукет утром 3 апреля. Фото: AoT Phuket

Глава Минздрава Таиланда прибыл на Пхукет утром 3 апреля. Фото: AoT Phuket

Частный самолет Embraer Legacy c главой Минздрава на борту совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в районе 9:00 утра четверга, 23 апреля. Прибывшего на остров министра приветствовали губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана, генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу и другие официальные лица, включая руководство местного офиса Минздрава.

В течение дня господин Чарнвиракун должен посетить больницы Thalang Hospital и Vachira Hospital, а также временную больницу для пациентов с коронавирусом, оборудованную в конференц-центре строящегося нового административного комплекса Provincial Hall.

Затем глава Минздрава должен принять участие в совещании по вопросам туризма, а также посетить отели Grand Supicha City Hotel и Naiyang Beach Hotel. Вылет министра назад в столицу запланирован на 17:00.

 

 

 

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