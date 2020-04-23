Заместитель премьер-министра и глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракун прибыл на Пхукет с однодневным визитом.

Новости Пхукета

23 Апреля 2020, 12:33 PM

Глава Минздрава Таиланда прибыл на Пхукет утром 3 апреля. Фото: AoT Phuket

Частный самолет Embraer Legacy c главой Минздрава на борту совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в районе 9:00 утра четверга, 23 апреля. Прибывшего на остров министра приветствовали губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана, генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу и другие официальные лица, включая руководство местного офиса Минздрава.

В течение дня господин Чарнвиракун должен посетить больницы Thalang Hospital и Vachira Hospital, а также временную больницу для пациентов с коронавирусом, оборудованную в конференц-центре строящегося нового административного комплекса Provincial Hall.

Затем глава Минздрава должен принять участие в совещании по вопросам туризма, а также посетить отели Grand Supicha City Hotel и Naiyang Beach Hotel. Вылет министра назад в столицу запланирован на 17:00.