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Глава Минздрава Таиланда анонсировал возврат требования о вакцинации для въезда

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракун объявил о том, что страна снова начнет требовать от въезжающих в страну лиц предъявление сертификата о вакцинации от коронавируса в количестве минимум двух доз. Также, по словам министра, обязательным вновь станет и наличие страховки, но только для гостей из тех стран, которые требуют отрицательный ПЦР-тест для въезда к себе. Никаких дат чиновник не озвучил и не уточнил, на основании каких документов будет реализовано это решение.

Новости Пхукета

5 Января 2023, 09:21 PM
Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Все ограничивавшие турпоток требования к въезжающим были отменены в октябре в рамках открытия страны для туристов. Теперь они возвращаются на фоне ожидающегося возобновления выездного туризма из Китая, пишет Bangkok Post.

Таиланд должен стать для китайцев одним из главных направлений зарубежных поездок, когда Пекин разрешит это своим гражданам и когда будут возобновлены авиарейсы. Сроков ни того, ни другого китайские власти пока не назвали, но решение Пекина облегчить пересечение границы с 8 января вызвало широкий резонанс по всему миру, не исключая Таиланд.

Господин Чарнвиракун пояснил, что решение вернуть барьеры на въезде в страну было принято 5 января на совещании с участием представителей Минтранса, Министерства иностранных дел, Минтуризма и других ведомств, включая Страховую комиссию и городскую администрацию Бангкока.

Господин Чарнвиракун не сказал, когда планируется отменить свободный въезд и снова начать требования сертификаты о вакцинации у всех и страховку у тех, кто прилетает из стран, поездки в которые возможны только при отрицательном тесте на COVID-19.

Предполагается, что это должно произойти до возобновления выездного туризма из Китая, но здесь и сам Пекин не назвал пока никаких сроков, ограничившись лишь заявлением о том, что это будет сделано своевременно и «упорядоченным образом».

Также Министр не пояснил, как именно власти планируют контролировать наличие у людей страховки и прохождение ими вакцинации. Раньше для этого служила система Thailand Pass, отмененная в 2022 году вместе с прочими мерами.

При этом господин Чарнвиракун добавил, что барьеры вводятся против всех туристов, а не только против граждан КНР, чтобы не дискриминировать китайцев.

«Принцип здесь состоит в том, чтобы не дискриминировать какую-либо отдельную страну, поскольку COVID-19 распространяется во всех странах, а штаммы похожие. Поэтому COVID-19 не должен быть основанием для дискриминации какой-то одной страны», – заявил министр, не уточнив, почему данная не дискриминирующая мера вводится именно на фоне открытия Китая, хотя штаммы везде похожие.

 

 

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