Глава Иммиграционного бюро Пхукета подал в отставку

Полковник полиции Тханет Сукчай, несколько лет возглавлявший пхукетский офис Иммиграционного бюро, написал заявление об отставке. Об этом 1 декабря сообщили тайские СМИ, опубликовав, в частности, копию заявления с подписью полковника Сукчая. Дата на заявлении – 29 ноября.

Новости Пхукета

2 Декабря 2023, 12:31 PM

Полковник Тханет Сукчай вместо перевода в Хуа-Хин предпочел уйти в отставку. Коллаж: Phuket Immigration, Daily News

Как сообщает газета Khao Phuket (тайская версия «Новостей Пхукета»), в качестве причины для отставки полковник Сукчай указал «поддержание этической системы в организации» и выразил надежду, что «в новой эпохе усердно работающие, жертвующие собой и показывающие хорошие результаты люди будут встречать честное отношение к себе».

Тайские СМИ пересказывают ту же мотивировочную часть, но непосредственный документ не публикуют. В самом заявлении этих слов есть, но имеется ссылка на прилагаемые к заявлению документы.

Хотя новость об обставке полковника Сукчая появилась в соцсетях 1 декабря, само заявление он мог написать раньше. Дата на публикуемой в СМИ бумаге – 29 ноября. Именно в этот день Королевская полиция Таиланда выпустило приказ о национальной ротации командного состава, согласно которому полковник Сукчай переводился на службу в Прачуап-Кхири-Кхан, а на его место назначался полковник Крингкрай Арияйинг из Накхон-Пханома.

О причинах трансфера ничего известно не было, однако именно пхукетский офис Иммиграционного бюро с 2022 года находится на «первой линии» решения всех проблем, связанных так или иначе с туризмом и приездом новых экспатов. В связи с рядом факторов Пхукет принимает львиную долю всех иностранцев, а местный офис Иммиграционного бюро регулярно попадает в новости в связи с этим.

Самым резонансным инцидентом последних месяцев стало нападение на сотрудников бюро, пришедших к обладателю визы Thailand Elite на его виллу в тамбоне Чернг-Талей. Охрана иностранца, имеющего гражданства Индии и Вануату, дала физический отпор полицейским. Ситуацию разрешал полицейский спецназ.

После ареста подозреваемых на остров пришлось лично прибыть начальнику всего Иммиграционного бюро генерал-лейтенанту Иттхипхону Иттисанронначаю. В итоге было объявлено о депортации девяти человек: восьми индусов (включая упомянутого держателя Thai Elite) и одного россиянина.

В сентября национальный штаб Иммиграционного бюро также сообщал о пхукетских новостях, масштаб которых оказался шире провинциального. В Раваи был арестован обладатель визы Thailand Elite из Китая, которого на родине разыскивали за мошенничество на сумму, эквивалентную 5,6 млрд бат. В качестве тихой гавани для безбедной жизни китаец выбрал Пхукет, а визу просто купил, как и индус из октябрьской новости.

Также не меньший резонанс получила и сентябрьская новость об ограблении и пытках итальянца на вилле в Банг-Тао. Полиция арестовала в качестве «дополнительных подозреваемых» двух широко известных бойцов ММА из Чечни, однако в отчете в Бангкок сразу говорилось, что они – именно «дополнительные подозреваемые», которые могут или не могут быть неким образом причастны к делу. Непосредственно пытками при помощи утюга занимались трое граждан Казахстана, которые успели покинуть Таиланд.

Также национальный резонанс получила сентябрьская жалоба пхукетских тайцев на россиян, которую опубликовал сайт Al Jazeera. Материал известной тайской журналистки о том, как приехавшие в 2022 году на Пхукет россияне строят здесь закрытую экономику, получил большой резонанс.

Отвечать на претензии о «русской мафии» пришлось полковнику Сукчаю как главе Иммиграционного бюро Пхукета и генерал-майору Сермпхану Сириконгу как главе Провинциальной полиции Пхукета. Генерала Сермпхана Сириконгуаперевели на службу за пределами острова еще несколько недель назад.

После пресс-конференции 8 сентября Иммиграционное бюро провело несколько показательных проверок «русского бизнеса», но не нашло никаких нарушений даже в случаях, когда в офисах присутствовали люди со студенческими визами, было очевидно отсутствие тайского персонала в день проверки, или профиль услуг на рекламе отличался от указанного в базе DBD.