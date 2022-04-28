Глава DSI посетил спорный участок земли на Лайане

Директор Департамента специальных расследований (DSI) Трайярит Темчивонг в четверг, 28 апреля, посетил пляж Лайан, где вот уже много лет продолжается один из самых крупных земельных споров на Пхукете. Еще в 2015 году верховный суд вынес вердикт о том, что занимающие прибрежную линию «собственники» располагаются там незаконно, и потребовал, чтобы владельцы освободили территорию, но решение суда до сих пор не выполнено. При этом речь идет о земле площадью в 178 рай, стоимость которой оценивается в 50 млрд бат.

Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 2015 году верховный суд постановил, что 178 рай земли у пляжа Лайан должны быть возвращены в государственную собственность. За семь лет решение исполнено не было. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Комментируя свою инспекцию, господин Темчивонг заявил, что прибыл на Лайан, чтобы «больше узнать об этом деле и проинформировать прокуратуру о прогрессе». Впрочем, о каком-либо движении вперед глава DSI не сообщил. Руководитель ведомства лишь отметил, что по причине сложной истории земельной претензий DSI присвоило делу статус особого.

На посвященном данном вопросу совещании новый глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Манот Пунчалад заявил, что начался спор почти четыре десятка лет назад. В 1984 году, еще до начала туристического бума, Земельный департамент отозвал документы на землю, выданные лицам, считавшими территорию своей, но некоторые из них попытались оспорить это решение, предоставив доказательства собственных прав.

Дело в итоге дошло до Верховного суда, который в 2015 году вынес вердикт о признании всех 178 рай государственной землей, а в 2017 году подтвердил это решение.

«Верховный суд оценил стоимость земли в 50 млрд бат», – отметил господин Пунчалад.

Говоря о деле, глава DSI подчеркнул дополнительные сложности, связанные с тем, что среди заявляющих прав на землю есть не только физические, но и юридические лица. Также некоторые участки частично находятся в сегодняшних граница национального парка Сиринарт. При этом господин Темчивонг не пояснил, какое практическое значение это имеет, если уже есть два решения Верховного суда о том, что все 178 рай являются государственными. Причем последний момент глава DSI упомянул и сам, отметив, что власти намерены развивать территорию у пляжа Лайан как рекреационную зону.

«На Пхукете много земельных дел, но этому мы уделяем много внимания потому, что другие движутся, а это нет», – заявил господин Темчивонг, не уточнив, что именно мешает принудительному сносу незаконных построек у Лайана, как это было сделано несколько лет назад в других местах.

При этом глава DSI указал на возможную коррупционную составляющую в ряде земельных споров на Пхукете. В частности, он отметил, что десять дел были переданы Национальной антикоррупционной комиссии (NACC).

Пхукет действительно имеет печальную славу места, где права на землю зачастую оформляются сомнительным образом. В частности, вопросы возникали к бумагам, которые местный офис Земельного департамента выдавал, когда ведомством руководил Таватчай Анукун.

В 2016 году он был арестован но перед судом не предстал. На следующий день после ареста его обнаружили мертвым в камере центра содержания задержанных пи штаб-квартире DSI в Бангкоке. Официальная версия гласила, что чиновник повесился.