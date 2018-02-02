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Гималайского снежного грифа спасли на Пхукете

Пхукетский зоозащитник Рат Паунрак обнаружил у храма Wat Chalong ослабевшего снежного грифа (гималайского грифа). Сейчас птица находится под присмотром специалистов.

Новости Пхукета

2 Февраля 2018 09:23:40

Фото: Rat Puanrak
Фото: Rat Puanrak

Снежный гриф был обнаружен у храма Wat Chalong около 8:20 утра 31 января. Как рассказал нашедший птицу зоозащитник Рат Паунрак, гриф был очень слаб, страдал от обезвоживания и голода.

Птицу оперативно доставили в подходящую ветеринарную клинику, а после проведения необходимых процедур перевезли в один из центров защиты дикой фауны в провинции Пханг-Нга.

«Когда состояние грифа улучшится, его отправят в кампус университета Касетсарт (университета сельского хозяйства) в провинции Накхон-Патхом», – заявил Рат Паунрак.

По словам зоозащитника, появление на Пхукете снежного грифа – неожиданное событие. Согласно Википедии, естественным ареалом обитания этого вида являются высокогорные районы Тибета, Китая и Индии. На это указывает и латинское название птицы – Gyps himalayensis.

– Пакин Интачак

 

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