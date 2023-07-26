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Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон

Морская кожистая черепаха приплыла на пляж Карон на Пхукете и отложила там яйца вечером 25 июля. На место событий сразу были вызваны профильные специалисты для того, чтобы обеспечить безопасность яиц, из которых через два месяца должны появиться маленькие черепашата. Кожистые черепахи – крупнейшие из ныне живущих представителей своего вида. Благодаря многолетним усилиям официальных лиц, бизнеса и простых людей, сейчас они начали возвращаться на пляжи провинции Пханг-Нга и северной части Пхукета. Но непосредственно для Карона появление там морского животного вечером 25 июля стал первым за примерно 20 лет.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

26 Июля 2023, 12:02 PM
Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон. Фото: Karon Municipality / Eakkapop Thongtub

Базирующиеся на Пхукете морские биологи из Центра изучения морских и прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря получили сообщение о замеченной на Кароне черепахи от персонала отеля Centara Grand, находящего в северной части пляжа.

Черепаха приплыла на участок побережья прямо у самой гостиницы.
Специалисты указанного центра незамедлительно выехали на место событий, а следом туда начали подтягиваться их коллеги из других профильных центров.

Возглавляющий центр господин Сутхеп Чуалонг подтвердил, что на Карон приплыла 300-килограммовая кожистая черепаха (Dermochelys coriacea). Выбравшись на берег, она присмотрела место для кладки и отложила яйца.

Впрочем, как нередко бывает, биологи сочли, что мать-черепаха все-таки выбрала не оптимальное место, где яйцам могут угрожать волны. Поэтому было принято решение переместить их на мыс Панва, где базируются сразу несколько занимающихся морской фауной структур Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

 

 

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