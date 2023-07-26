Гигантская морская черепаха приплыла на пляж Карон

Базирующиеся на Пхукете морские биологи из Центра изучения морских и прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря получили сообщение о замеченной на Кароне черепахи от персонала отеля Centara Grand, находящего в северной части пляжа.
Черепаха приплыла на участок побережья прямо у самой гостиницы.
Специалисты указанного центра незамедлительно выехали на место событий, а следом туда начали подтягиваться их коллеги из других профильных центров.
Возглавляющий центр господин Сутхеп Чуалонг подтвердил, что на Карон приплыла 300-килограммовая кожистая черепаха (Dermochelys coriacea). Выбравшись на берег, она присмотрела место для кладки и отложила яйца.
Впрочем, как нередко бывает, биологи сочли, что мать-черепаха все-таки выбрала не оптимальное место, где яйцам могут угрожать волны. Поэтому было принято решение переместить их на мыс Панва, где базируются сразу несколько занимающихся морской фауной структур Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR).