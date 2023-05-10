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Гибель рыбы в озере на Най-Харне объяснили опреснением воды после дождей

Муниципалитет Раваи провел проверку в связи с массовой гибелью рыбы в озере у пляжа Най-Харн и не нашел никаких следов загрязнения воды какой-либо химией. Однако анализы показали резкое изменение уровня PH после дождей, что, видимо, и погубило морскую рыбу, для которой среда вдруг стала неподходящей. Такое объяснение дал репортеру The Phuket News мэр Раваи Арун Солос.

Натта Тепбамрунг

10 Мая 2023, 08:01 PM
Массовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.

Массовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.

Массовая гибель рыбы пМассовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.роизошла в озере на Най-Харне. Но виноваты в этом, видимо, дожди, вызвавшие резкое опреснение воды.

Массовая гибель рыбы пМассовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.роизошла в озере на Най-Харне. Но виноваты в этом, видимо, дожди, вызвавшие резкое опреснение воды.

Массовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.

Массовая гибель рыбы произошла в озере на Най-Харне. Фото сделано 8 мая.

Сообщения о массовой гибели рыбы в озере у пляжа Най-Харн начали поступать 8 мая, люди писали о тысячах мертвых рыб. Сегодня, 10 мая, мэр Раваи озвучил итоги оперативного расследования проведенного муниципалитетом. Он не привел конкретных значений показателей Ph до дождей и после них, но отметил, что они изменились радикально.

Согласно «Википедии», мера кислотности морской воды – 8, чистой воды – 7. Таким образом, разница в Ph между морской водой и пресной составляет всего единицу, но для рыб она принципиальна. Для сравнения, показатель Ph яблочного сока3, мыла для рук – 9-10.

Господин Солос заявил, что гибель рыбы в озере – это происшествие, имеющее причины природного характера, но, конечно, не нормальное.

«Такое никого никогда не случалось раньше, в том числе в начале сезона дождей. Но в этом году отлив был очень низкий, а перед дождями было очень сухо», – отметил господин Солос.

Также мэр Раваи добавил, что муниципальным работникам была поставлена задача прочистить и углубить канал, связывающий море с озером для восстановления его привычного солевого баланса. Озеро является лагуной в прямом смысле слова, так что вода в нем представляет собой смесь морской и пресной.

«Я приезжал к озеру и вчера, и сегодня. Вода в нем улучшается, мертвой рыбы на поверхности больше нет. Те рыбы, которых я видел, плавали в озере нормально», – добавил мэр Раваи.



 

 

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