Гибель рыбы в озере на Най-Харне объяснили опреснением воды после дождей

Сообщения о массовой гибели рыбы в озере у пляжа Най-Харн начали поступать 8 мая, люди писали о тысячах мертвых рыб. Сегодня, 10 мая, мэр Раваи озвучил итоги оперативного расследования проведенного муниципалитетом. Он не привел конкретных значений показателей Ph до дождей и после них, но отметил, что они изменились радикально.
Согласно «Википедии», мера кислотности морской воды – 8, чистой воды – 7. Таким образом, разница в Ph между морской водой и пресной составляет всего единицу, но для рыб она принципиальна. Для сравнения, показатель Ph яблочного сока – 3, мыла для рук – 9-10.
Господин Солос заявил, что гибель рыбы в озере – это происшествие, имеющее причины природного характера, но, конечно, не нормальное.
«Такое никого никогда не случалось раньше, в том числе в начале сезона дождей. Но в этом году отлив был очень низкий, а перед дождями было очень сухо», – отметил господин Солос.
Также мэр Раваи добавил, что муниципальным работникам была поставлена задача прочистить и углубить канал, связывающий море с озером для восстановления его привычного солевого баланса. Озеро является лагуной в прямом смысле слова, так что вода в нем представляет собой смесь морской и пресной.
«Я приезжал к озеру и вчера, и сегодня. Вода в нем улучшается, мертвой рыбы на поверхности больше нет. Те рыбы, которых я видел, плавали в озере нормально», – добавил мэр Раваи.