Гибель дайвера в ходе работ по подъему затонувшего «Феникса» осталась загадкой Специалисты не установили точную причину смерти дайвера, погибшего в ходе операции по подъему затонувшего судна «Феникс». Официальный вердикт – смерть из-за нехватки кислорода. Новости Пхукета 12 Октября 2018 09:13:04 Фото: Phuket PR Department Правоохранительные органы Пхукета не стали выдвигать обвинений по факту смерти 37-летнего дайвера Нипхата Клуднака, погибшего 29 сентября в ходе проведения работ по подъему туристического судна «Феникс», затонувшего в июле (см. здесь). Как сообщилось ранее, господин Клуднак потерял сознание и упал за борт судна, участвовавшего в операции. Мужчину доставили в больницу Vachira Hospital, но спасти его медикам не удалось. Погибший являлся сотрудником компании Spitz Tech Co Ltd, которую пхукетский офис Морского департамента нанял для проведения работ по подъему «Феникса». В беседе с The Phuket News глава офиса Виват Читчертвонг заявил, что у него нет никакой информации о том, по какой причине мужчина упал за борт и погиб. «Я не имею понятия об этом. Пожалуйста, свяжитесь с полицией Чалонга», – заявил 11 октября господин Читчертвонг. Капитан полиции Чалонга Сомкиет Сарасит, ведущий расследование инцидента, также не смог рассказать, что именно случилось 29 сентября. «Причиной смерти стала нехватка кислорода, что подтвердили в больнице Vachira Hospital», – заявил капитан Сарасит Офицер не уточнил, что именно привело к нехватке кислорода. «Лично я полагаю, что смерть связана с состоянием здоровья погибшего», – поделился предположением капитан Сарасит. По словам офицера, расследование не нашло никаких признаков халатности или несоблюдения техники безопасности при проведении операции по подъему «Феникса». «Я не выдвигал обвинений против компании. Мое расследование не выявило признаков правонарушений», – заявил капитан Сарасит. При этом, по словам офицера, компанию Spitz Tech Co Ltd предупредили о необходимости следить за соблюдением техники безопасности при проведении дальнейших работ, в том числе, контролировать состояние здоровья дайверов. Напомним, туристическое судно «Феникс» затонуло 5 июля. В результате кораблекрушения погибли 47 туристов из Китая. Изначально планировалось, что судно поднимут на поверхность в середине августа, однако этого до сих пор не произошло. «Феникс» по-прежнему находится на глубине около нескольких десятков метров неподалеку от острова Хе (см. здесь).