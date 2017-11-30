Гей-паре из США грозит тюрьма за фото с голыми ягодицами в тайском храме

Американцы, сфотографировавшиеся с голыми ягодицами в Храме зари (Wat Arun), уже были оштрафованы на 5 тыс. бат каждый за появление в общественном месте в обнаженном виде, и сейчас полиция Бангкока готовится предъявить им более серьезные обвинения.

30 Ноября 2017 11:01:32

Джозеф Дасилва и Трейвис Дасилва. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Американские супруги-геи Джозеф Дасилва и Трейвис Дасилва, ведущие аккаунт travelling_butts в Instagram, были задержаны в бангкокском аэропорту Don Mueang во вторник, 28 ноября, сообщает Bangkok Post.

Путешественников из Сан-Диего задержали после того, как они опубликовали в Intagram фотографии из храма Ват Арун. На снимке мужчины были запечатлены с обнаженными ягодицами (из таких фото и состоит контент travelling_butts), что вызвало возмущение как у граждан Таиланда, так и у многих пользователей социальных сетей из других стран. Ранее аналогичную реакцию вызвали похожие фото пары, сделанные в храме Ангкор Ват в Камбодже, но камбоджийская полиция к делу не подключилась.

После задержания в Don Mueang американцы были оштрафованы на 5 тыс. бат каждый за появление в общественном месте в обнаженном виде, сообщила позже Bangkok Post со ссылкой на слова полковника полиции Джарупата Тхонгкомона.

По словам полковника, Джозеф и Трейвис признали вину. Впрочем, суммарным штрафом 10 тыс. бат последствия для американцев могут не ограничиться, поскольку полиция Бангкока намерена привлечь иностранцев к ответственности еще по двум статьям, предусматривающим более суровое наказание.

Как рассказал Bangkok Post полковник Тхонгкомон, полиция готовится предъявить им обвинения в нарушении Закона о компьютерных преступлениях (поскольку непристойные фото были выложены в интернет), а также по статье Уголовного кодекса о защите религий. Максимальное наказание по первой статье – до пяти лет тюрьмы и/или штраф до 100 тыс. бат, по второй – от одного года до семи лет тюрьмы и/или штраф в размере от 20 до 40 тыс. бат, пишет Bangkok Post*.

По словам полковника Тхонгкомона, полиция не исключает, что американцы могли сделать похожие фото и в храме Wat Traimitr, где находится крупнейшая в мире золотая статуя Будды. Впрочем, в аккаунте Трейвиса и Джозефа этой фотографии нет.

Сейчас оба американца находятся центре предварительного содержания Иммиграционного бюро Бангкока. Полковник Тхонгкомон не уточнил, когда им могут быть предъявлены обвинения по серьезным статьям.

*Примечание: Такой размер штрафа приведен в публикации Bangkok Post. Однако в тексте УК (здесь) максимальный штраф указан в размере 140 тыс. бат с примечанием о том, что в соответствующую статью были внесены изменения в 2017 году.