Географический диктант впервые пройдет на Пхукете

Пхукет впервые примет участие в глобальном «Географическом диктанте». Регистрация участников уже открыта, непосредственно сама проверка географических знаний пройдет 27 октября 2019 года.

Новости Пхукета

18 Октября 2019, 12:06 PM

Фото: РГО

Пятый ежегодный «Географический диктант» пройдет по всему миру 27 октября. Время начала диктанта – ровно в полдень по местному времени. В общей сложности для проведения диктанта зарегистрировано 5,5 тыс. площадок, одна из которых находится на Пхукете.

Русскоязычные жители острова проведут свой первый диктант на ледовой арене Ice Arena Phuket в марине Boat Lagoon. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 13:30. Победителей диктанта ждут призы от туроператора «Остров Сокровищ». Кроме того, все участники смогут бесплатно покататься на катке Ice Arena Phuket.

Как говорят организаторы пхукетского диктанта, участие в мероприятии позволит участникам не только оценить эрудицию, но и пообщаться в хорошей компании.

«Мы все живем за границей и часто изучаем географию по отметкам в паспорте, а участие в «Географическом диктанте» даст возможность проверить эти знания», – поясняют организаторы, ожидающие высокого интереса к событию со стороны русскоязычных жителей острова.

«Географический диктант» – международная просветительская акция Российского географического общества для всех людей, интересующихся географией и путешествиями.

«Акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом», – говорится в анонсе события на сайте Российского географического общества.

Локальный координатор «Географического диктанта» на Пхукете – русская школа «РасСвет», координатор площадки – Камилла Медярова. Телефон для записи на участие – 0863453033. Обучающие материалы для подготовки к тесту можно найти на странице русской школы «РасСвет».

Также ознакомиться с заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно здесь.