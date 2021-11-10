Географический диктант напишут на Пхукете

Географический диктант проводится Русским географическим обществом на ежегодной основе в целях популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.
Принять участие в диктанте можно очно, заочно и дистанционно. На текущий момент по всему миру зарегистрировано 8,3 тыс. площадок, где будет проходить мероприятие. В частности, диктант будут писать на станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде.
«Информация для самых стеснительных: участие анонимно, поэтому завалить диктант не стыдно. Главное – не бояться, а в итоге вы станете эрудированнее», – призывает генконсульство на своей странице в Facebook.
Как отмечает дипмиссия, диктант состоит из 10 вопросов на общее знание географии и 30 вопросов, требующих применения образного мышления и логики.
«Интеллектуально «размяться» перед диктантом можно, ознакомившись с его демонстрационной версией по ссылке https://dic.rgo.ru/demo», – указывает генконсульство.
Подробную информацию можно получить у организаторов мероприятия (русская школа «Рассвет») по телефонам +66 863453033 и +66 800408704. Начало диктанта – в 12:00 по местному времени.