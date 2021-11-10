Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Географический диктант напишут на Пхукете

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете приглашает всех желающих принять участие в Географическом диктанте, который пройдет в воскресенье, 14 ноября, на на территории международной школы BCIS. Ведущим диктанта выступит генеральный консул Владимир Соснов.

Новости Пхукета

10 Ноября 2021, 03:49 PM
Географический диктант в 2021 году будут писать и на Пхукете, и в Антарктиде. Фото: Пресс-служба РГО

Географический диктант в 2021 году будут писать и на Пхукете, и в Антарктиде. Фото: Пресс-служба РГО

Географический диктант проводится Русским географическим обществом на ежегодной основе в целях популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.

Принять участие в диктанте можно очно, заочно и дистанционно. На текущий момент по всему миру зарегистрировано 8,3 тыс. площадок, где будет проходить мероприятие. В частности, диктант будут писать на станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде.

«Информация для самых стеснительных: участие анонимно, поэтому завалить диктант не стыдно. Главное – не бояться, а в итоге вы станете эрудированнее», – призывает генконсульство на своей странице в Facebook.

Как отмечает дипмиссия, диктант состоит из 10 вопросов на общее знание географии и 30 вопросов, требующих применения образного мышления и логики.

«Интеллектуально «размяться» перед диктантом можно, ознакомившись с его демонстрационной версией по ссылке https://dic.rgo.ru/demo», – указывает генконсульство.

Подробную информацию можно получить у организаторов мероприятия (русская школа «Рассвет») по телефонам +66 863453033 и +66 800408704. Начало диктанта – в 12:00 по местному времени.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Школа без троечников: Особенности обучения в QSI Phuket
Школа UWCT стала полноценным участником движения UWC
Учащие UWCT пришли на помощь центру в Бан-Йя
Репетиторство на Пхукете: кто в нем нуждается и каким оно бывает
Как привить ребенку любовь к чтению
Краткий гид по кембриджским школам Пхукета
Выпускной класс 2019 года в BISP и его планы на жизнь после школы
Школьники из России и Таиланда взяли по пять медалей на Международной олимпиаде по физике
Классный час: Гиперактивные дети – лечить или наблюдать?
Классный час: Чем английское обучение чтению отличается от русского
Школа UWCT запустила курс парусного спорта
Третья кулинарная битва пхукетских школ пройдет 16 марта в QSI
Классный час: Чем увлечь ребенка на Пхукете
Классный час: Отдыхаем и учим английский
Награда ESU нашла оратора из BISP

 

Thai Residential
EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 