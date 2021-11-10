Географический диктант напишут на Пхукете

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете приглашает всех желающих принять участие в Географическом диктанте, который пройдет в воскресенье, 14 ноября, на на территории международной школы BCIS. Ведущим диктанта выступит генеральный консул Владимир Соснов.

Новости Пхукета

10 Ноября 2021, 03:49 PM

Географический диктант в 2021 году будут писать и на Пхукете, и в Антарктиде. Фото: Пресс-служба РГО