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Генкосульство РФ на Пхукете начинает выдачу писем для продления виз

Генеральное консульство Российской Федерации на острове Пхукет сообщило о том, что 6 марта с 09:30 утра до 13:00 в здании дипломатического представительства будет осуществляться выдача писем для Иммиграционного бюро Пхукета, о продлении срока временного пребывания российских граждан, находящихся на острове.

Новости Пхукета

6 Марта 2022, 02:03 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

«По согласованию с Управлением иммиграционной службы провинции период пребывания россиян будут продлеваться на один месяц с даты окончания срока действия визы/штампа. В иммиграционную службу Пхукета необходимо предоставить оригинал письма генконсульства, паспорт и документ, подтверждающий место проживания на острове», – заявила дипмиссия на своей странице в Facebook.

Прием граждан в генеральном консульстве будет осуществляться в порядке живой очереди. Требуется только оригинал загранпаспорта. Адрес офиса генконсульства: https://goo.gl/maps/8dt6mCEJ1SgaroB87

Консульство также обратило внимание на то, что выдача писем в первую очередь предусмотрена для граждан, «застрявших» на острове из-за отмены авиарейсов, и у которых заканчивается срок действия визы/штампа в ближайшие дни. О дате следующего приема граждан по этому вопросу будет сообщено дополнительно.

 

 

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