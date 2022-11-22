Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Генконсульство России закрывает почту на Gmail

Генеральное консульство России в провинции Пхукет сообщило о переходе с электронной почты Gmail на Yandex. Старый почтовый ящик не будет использоваться с 24 ноября.

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 02:31 PM
Главная страница бесплатного сервиса электронной почты от Yandex. Скриншот: mail.yandex.ru

Главная страница бесплатного сервиса электронной почты от Yandex. Скриншот: mail.yandex.ru

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. N 1934 об обязанности государственных органов власти создавать адреса электронной почты, находящиеся в российской национальной доменной зоне, Генконсульство прекращает использование электронной почты phuketconsul@gmail.com с 24 ноября сего года», – сообщило дипломатическое представительство РФ на Пхукете.

Заявки на запись на консульский прием с 24 ноября будут приниматься на новый адрес электронной почты phuketconsul@yandex.ru.

«Обращения, полученные на почту phuketconsul@gmail.com до 24 ноября, будут обработаны в установленном порядке», – добавило Генконсульство.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете приветствовали первых пассажиров Azur Air
Первый тайский буй системы предупреждения о цунами вернулся в строй
Тайский рис уступил пальму первенства камбоджийскому
В Пхукет-Тауне началось перепрофилирование старой тюрьмы
У коралловых рифов Пхукета обустраивают швартовочные места для лодок
Мотоциклист погиб при развороте на пхукетском шоссе
Лайнер Genting Dream вышел в первый круиз на Пхукет
Макаки с Кокосового острова вернулись домой
На Ко-Мапрао поймали макак C1 и С2, беспокоивших местных жителей
В Патонге занялись приведением в порядок водоотвода после наводнений
Мотоцикл столкнулся с пикапом у Памятника Героиням
Нестабильная погода продолжится на Пхукете
Два иностранца арестованы за угон прокатной машины на Пхукете
Полиция просит водителей проверять транспорт перед выездом на дороги
Патонг и Карон частично останутся без воды почти на весь день

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 