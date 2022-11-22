Генконсульство России закрывает почту на Gmail

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. N 1934 об обязанности государственных органов власти создавать адреса электронной почты, находящиеся в российской национальной доменной зоне, Генконсульство прекращает использование электронной почты phuketconsul@gmail.com с 24 ноября сего года», – сообщило дипломатическое представительство РФ на Пхукете.
Заявки на запись на консульский прием с 24 ноября будут приниматься на новый адрес электронной почты phuketconsul@yandex.ru.
«Обращения, полученные на почту phuketconsul@gmail.com до 24 ноября, будут обработаны в установленном порядке», – добавило Генконсульство.