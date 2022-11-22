Генконсульство России закрывает почту на Gmail

Генеральное консульство России в провинции Пхукет сообщило о переходе с электронной почты Gmail на Yandex. Старый почтовый ящик не будет использоваться с 24 ноября.

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 02:31 PM

Главная страница бесплатного сервиса электронной почты от Yandex. Скриншот: mail.yandex.ru

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. N 1934 об обязанности государственных органов власти создавать адреса электронной почты, находящиеся в российской национальной доменной зоне, Генконсульство прекращает использование электронной почты phuketconsul@gmail.com с 24 ноября сего года», – сообщило дипломатическое представительство РФ на Пхукете.

Заявки на запись на консульский прием с 24 ноября будут приниматься на новый адрес электронной почты phuketconsul@yandex.ru.

«Обращения, полученные на почту phuketconsul@gmail.com до 24 ноября, будут обработаны в установленном порядке», – добавило Генконсульство.