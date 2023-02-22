Генконсульство России уходит на четырехдневные выходные

Генеральное консульство России на острове Пхукет не будет работать с 23 по 26 февраля включительно в связи с государственными праздниками в РФ. Оказание консульских услуг возобновится в понедельник, 27 числа.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 11:01 PM

Генконсульство России на Пхукете будет закрыто с 23 по 26 февраля включительно. Фото: โรงพิมพ์ปฏิทิน.com