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Генконсульство России уходит на четырехдневные выходные

Генеральное консульство России на острове Пхукет не будет работать с 23 по 26 февраля включительно в связи с государственными праздниками в РФ. Оказание консульских услуг возобновится в понедельник, 27 числа.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 11:01 PM
Генконсульство России на Пхукете будет закрыто с 23 по 26 февраля включительно. Фото: โรงพิมพ์ปฏิทิน.com

Генконсульство России на Пхукете будет закрыто с 23 по 26 февраля включительно. Фото: โรงพิมพ์ปฏิทิน.com

«23-24 февраля Генеральное консульство будет закрыто в связи с государственным праздником – Днем защитника Отечества. Прием посетителей возобновится 27 февраля», – сообщило сегодня представительство в своих соцсетях.

Правительство РФ объявило в этом году праздничными и 23 февраля, и 24 февраля. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что посольство России в Бангкоке также будет закрыто на протяжении четырех дней, хотя сообщений об этом нет ни на его сайте, ни на страницах в соцсетях.

В отдельной публикации генконсульство сегодня повторило заявление о том, что оно не предоставляет никаких документов для открытия российскими гражданами банковских счетов в Таиланде. Данный вопрос не относится к компетенции дипмиссии.

 

 

 

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