Генконсульство России уходит на четырехдневные выходные

«23-24 февраля Генеральное консульство будет закрыто в связи с государственным праздником – Днем защитника Отечества. Прием посетителей возобновится 27 февраля», – сообщило сегодня представительство в своих соцсетях.
Правительство РФ объявило в этом году праздничными и 23 февраля, и 24 февраля. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что посольство России в Бангкоке также будет закрыто на протяжении четырех дней, хотя сообщений об этом нет ни на его сайте, ни на страницах в соцсетях.
В отдельной публикации генконсульство сегодня повторило заявление о том, что оно не предоставляет никаких документов для открытия российскими гражданами банковских счетов в Таиланде. Данный вопрос не относится к компетенции дипмиссии.