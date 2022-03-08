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Генконсульство России продолжает выдачу писем для Иммиграционного бюро

Генеральное консульство России в провинции Пхукет объявило о новой выдаче писем для получения продления разрешений на пребывание в Таиланде лицам, которые не могут покинуть страну в связи с нарушением авиасообщения.

Новости Пхукета

8 Марта 2022, 03:18 AM
Изображение: Страница генконсульства РФ на Facebook

Изображение: Страница генконсульства РФ на Facebook

Как сообщило консульство на своей странице в Facebook, выдача писем для предъявления в Иммиграционном бюро будет осуществляться с 16:00 до 18:00 среды, 9 марта. В первой половине дня будет проводиться прием по общим консульским вопросам. Личная явка для получения писем обязательна, исключение – несовершеннолетние.

«Обращаем внимание, что россияне, прибывшие на Пхукет по турвизам либо безвизовым штампам, имеют право подать заявление в управление иммиграционной службы на получение «ковидного» продления на 60 дней. Для получения такого продления обращаться за письмами в Генконсульство не требуется. Письма Генконсульства необходимы в первую очередь тем гражданам, у которых отсутствует возможность получения «ковидных» штампов, и чьи рейсы в Россию были отменены», – заявила дипломатическая миссия.

Также консульство напомнило, что продление срока пребывания не бесплатно. Размер пошлины, которую придется заплатить в Иммиграционном бюро, составляет 1900 бат.

 

 

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