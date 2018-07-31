Генконсульство России появится на Пхукете

Правительство Российской Федерации поддержало предложение МИД об открытии генерального консульства РФ на острове Пхукет в Таиланде.

31 Июля 2018 17:06:49

Фото: Pravo.gov.ru

Об одобрении предложения по открытию генконсульства РФ на Пхукете сообщило сегодня (31 июля) агентство ТАСС. В своей публикации агентство ссылается на соответствующее распоряжение правительства, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации. Оно было размещено на сайте также сегодня.

Распоряжение номер 1571-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева содержит три следующих пункта:

1. Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства РФ в городе Пхукете.

2. МИД России [предписывается] установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукете в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание.

3. Расходы на открытие и содержание генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукете начиная с 2018 года осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете за очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

В распоряжении Дмитрия Медведева не содержится конкретных сроков, в которые должно быть открыто генеральное консульство.

Напомним, что ранее МИД РФ упоминал наличие планов по открытию российского консульства на Пхукете в официальном комментарии в связи с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Таиланд в 2017 году.